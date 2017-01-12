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Zabıtadan öğrenci servislerine denetim



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehir merkezinde bulunan okul servis araçlarına denetim yaptı.

Vatandaş ve okullardan gelen şikayetleri de dikkate alan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, önceki gün Karataş İMKB İlköğretim Okulu önünde öğrenci servislerine denetim gerçekleştirdi.

Gelen servislerde sürücü belgesi, yol güzergahı, SRC belgesi, ehliyet, ruhsat, öğrenci kapasitesi, araç temizliği, cam kontrolü gibi alanlarda denetim yapan zabıta ekipleri, bazı araçlara uyarı cezası yaparken, bazılarına da cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, belediyeden alınan izin belgelerinde taşıma yaptığı okulların isimlerinin muhakkak olmasını istedi. İzin belgesinde okul ismi olmayan öğrenci servislerine taşıma yapmasına müsaade etmeyen zabıta ekipleri, izin belgelerinde okul isimlerinin olmasına özen gösterdi.

Son bir hafta içinde 49 okulda 347 öğrenci servisi denetleyen zabıta ekipleri, bu araçların 82 tanesine cezai işlem, 93 tanesine de ihtar yaptı.

Öğrenci servislerinin gelişi güzel güzergah kullanmasına izin verilmeyeceğini, okul önlerinde yaya ve araç trafiğini aksatan davranışları ortadan kaldırmak için denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini belirten zabıta yetkilileri, haftada ortalama 50 okulda öğrenci servisi denetimi yapıldığını kaydettiler.

(BRN-Y)



12.01.2017 12:25:26 TSI

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