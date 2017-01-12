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Uşak'ta kar tatili



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okular bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.



Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il genelinde ilçeler dahil tüm okulların 12 Ocak Perşembe günü öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma günü 1,5 günlüğüne tatil edilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

(MB-Y)



12.01.2017 12:26:42 TSI

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