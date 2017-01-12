Başkan Yaman muhtarlarla buluştu
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Sarmaşık Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Gazi Mahallesi muhtarları ile bir araya gelen Başkan Yaman, belde hakkında istişareler de gerçekleştirdi. Muhtarların düşüncelerinin de alındığı toplantının ardından açıklama yapan Başkan Yaman, "Beldemizdeki yapmış olduğumuz hizmetlerde bizlere büyük katkı sağlayan Sarmaşık, Fatih ve Gazi mahalle muhtarlarımızla hem belde gündemimizi hem de ülke gündemimizi değerlendirdik. Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(CKT-CY)
12.01.2017 12:30:40 TSI
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