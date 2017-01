YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimini Belirleme Çalıştayı sona erdi

Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimini Belirleme Çalıştayı sona erdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te faaliyet gösteren iş sektörlerinin ihtiyaç duydukları mesleki alanların belirlenmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimini Belirleme Çalıştayı sona erdi.

Çalıştay, 2'nci gününde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda saat 10.00 ve 14.00'te gerçekleştirilen 3 ve 4'üncü oturumların tamamlanmasıyla sona erdi. Saat 10.00'da, başkanlığını Prof. Dr. İsa İpçioğlu'nun yaptığı "İlimizde İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisi-Kurumsal" konulu 3. oturum gerçekleştirildi. Bu oturuma bazı kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları katıldı. İl ve ilçe Belediye Başkanlıkları, Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odaları, İl İlçe Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlıkları, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanlığı, Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, İl Milli Eğitim ve İŞKUR Müdürlükleri, üniversite temsilcileri, Bilecik, Bozüyük ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Bilecik Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezleri temsilcileri, Bilecik'te İstihdam ve Meslek Eğitimi ile ilgili düşüncelerini ifade etme fırsatı buldu. Mesleki ve Teknik Eğitimden gelen gençlerin yetişme süreçleri ve istihdam süreçleri, bu konuda yapılabilecekler masaya yatırıldı. Öğleden sonra saat 14.00'te ise "İlimizde İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisi-Sektörel" konulu 4. Oturum gerçekleştirildi. İK 11 Platformu Başkanı Halil Altınay'ın başkanlığını yaptığı oturuma Silkar Madencilik, Bien Yapı Ürünleri, Seranit Granit Seramik, Porland Porselen, Park Cam, Arslan Alüminyum, Demirdöküm, Subaşı Et ve Et Mamulleri, Camiş Madencilik, Tekmar, İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü, Üniversite temsilcileri, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürleri; Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Müdürleri, İŞKUR ve SMMMO temsilcileri çeşitli düzeylerde katılım sağladı. Bilecik'teki iş sektörlerinin beklenti ve ihtiyaçları ortaya kondu. Bu doğrultuda Mesleki Eğitime nasıl bir yön verilmesi gerektiği üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Çalıştay'da bir konuşma yaparak öne çıkan noktalar hakkında bilgi verdi. Meslek Yüksek Okulları'na sınavsız geçişin kaldırılmasının öğrencileri akademik yönden de gayretli olmaya iteceğini belirtti. Sınavsız geçişin yerine alanıyla ilgili tercih yaptığında öğrenciye ek puan verileceğini söyleyen Durmuş konuşmasına şöyle devam etti: "Bakanlığımız, Mesleki Eğitim Merkezlerini zorunlu eğitim kapsamına almıştır. Dolayısıyla bu Merkezler, daha işlevsel hale gelmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu sayesinde her sektör, kendi ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirebilecek. Çünkü sektör temsilcilerimiz bu kurula dahil olabiliyorlar ve okulumuzu, okul müdürü ile beraber sektör temsilcilerimiz, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, Ticaret Sanayi Odalarımız, yönetebiliyorlar. Çalıştay'da, bir protokol imzalanarak bu kurulların kurulması konusunda bir görüş birliği ortaya çıktı. Öğretmenlerimize de hizmet içi eğitimlerin sektörle birlikte planlanarak verilmesi görüşü benimsendi. Öğretmenlerimiz, sektörleri iyi tanırsa öğrencilerimize de iyi tanıtacak ve onları sağlıklı şekilde yönlendirebilecektir. Artık sektör temsilcilerimiz, okullarımızla daha sıkı iş birliği içinde olacaklar ve onları okullarımızda daha çok göreceğiz."

Kapanış bölümünde İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Çalıştay'da emeği geçen ve çeşitli şekilde katkı sağlayan kamu kurumu ve özel kuruluş temsilcilerine plaket ve Katılım Belgesi vererek kendilerine teşekkür etti. Yapılan çalışmanın Bilecik Mesleki Eğitimine büyük katkıları olacağını, gelecek süreçte bunun hep birlikte görüleceğini belirtti.

(CKT-CY)



12.01.2017 12:32:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER