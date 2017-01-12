12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Panorama 1919 Müzesi bitti, açılışı bekleniyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:28
Panorama 1919 Müzesi bitti, açılışı bekleniyor
Panorama 1919 Müzesi bitti, açılışı bekleniyor
- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt:
- "Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atütürk'ün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden süreçle bütünleştirip ziyaretçilere zamanda yolculuk yaptıracak olan Panorama 1919 Müzesi inşaatı tamamlanmıştır"

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, eski Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nun olduğu yere yapılan "Panorama 1919 Müzesi"nin inşaat çalışmalarının bittiğini ve açılışının beklediğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, İl Koordinasyon Kurulu'nda kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yurt, "30 Mart 2014 tarihinden 11 Ocak 2017 tarihine kadar, 745 km beton yol, 255 km bitümlü sıcak karışım (BSK) yol olmak üzere toplam bin km nitelikli yol kaplaması yapılmıştır. Tamamlanan yol kaplama çalışmalarının proje tutarı ise 250 milyon TL'dir. 2017-2018 yıllarında da 654 km beton yol, 426 km BSK yol olmak üzere toplam bin 80 km daha nitelikli yol yapılacak olup, planlanan yol çalışmalarının toplam maliyeti ise 275 milyon TL'dir" dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli projelerinden bir tanesinin raylı sistem olduğunu belirten Yurt, "Birinci etap Gar-Üniversite arası, ikinci etap Gar-Tekkeköy arası projelerini bitirdik ve hizmete aldık. Şimdi ise üçüncü etap olan Üniversite-Üniversite Yaşam Merkezi arası olan 6.4 km'lik bölümü yapmaya çalışıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar üniversite yaşam merkezi arasındaki bölüm projesi hazırlanıp ihaleye çıkılacak. Mayıs ayı gibi de inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Burada hem üniversitemiz hem de Büyükşehir Belediyemiz kazanmış oldu. Dördüncü etap olan Üniversite-Taflan arası 12 km'lik alan ise toplu ulaşım tercihli yol projemizde alt yapı çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta mevcut hat tercihli yol olarak yapılmakta olup, 2019 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Beşinci etap olan Tekkeköy-Havalimanı arası 10 km'lik alanın hafif raylı sistem projemizin fizibilite hazırlıkları da devam etmektedir" diye konuştu.

"Panaroma 1919 Müzesi proje tutarı 13 milyon TL"
Panaroma 1919 Müzesinin bittiğini ve açılışını beklediğini belirten Yurt, "Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atütürk'ün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden süreçle bütünleştirip ziyaretçilere zamanda yolculuk yaptıracak olan Panorama 1919 Müzesi inşaatı tamamlanmıştır. Panaroma 1919 Müzemiz dijital ve diagromik olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır. Diagromik bölümde Türkiye'nin en büyük yağlı boya tablosu bulunmaktadır. Bu tablo, Mustafa Kemal Atatürk'ün dikmen Sırtları'nda Seymenler tarafından karşılanışını simgelenmektedir. O tablonun önündeki objeler de tamamlanmış durumdadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile eski Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerekli düzenlemeler yapılan müzede üstü kapalı olan tek panoramik müze olarak Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Alınan projenin çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları Büyükşehir Belediyemizce, Panorama Müzesi'nin yapımı finansmanını ise Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanmıştır. Proje tutarı ise 13 milyon TL'dir" şeklinde konuştu.
(GKH-SLH-Y)

12.01.2017 12:32:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bafra'dan Halep'e 25 ton yardım malzemesi
YEREL

BAFRA'DAN HALEP'E 25 TON YARDIM MALZEMESİ
Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 73
YEREL

SAMSUN'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 73
&quot;Sportif bir savaşın içine gireceğiz&quot;
YEREL

"SPORTİF BİR SAVAŞIN İÇİNE GİRECEĞİZ"
BAFUMDER'den HEM kursuna malzeme yardımı
YEREL

BAFUMDER'DEN HEM KURSUNA MALZEME YARDIMI
Beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL

BEŞİNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Üreticilere 'tarım sigortası' uyarısı
YEREL

ÜRETİCİLERE 'TARIM SİGORTASI' UYARISI
KYK öğrencilerinden Halep'e 1 tır dolusu yardım
YEREL

KYK ÖĞRENCİLERİNDEN HALEP'E 1 TIR DOLUSU YARDIM
Samsun'da 997 proje yürütülüyor
YEREL

SAMSUN'DA 997 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR
Samsun'daki silahlı saldırı
YEREL

SAMSUN'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
İlkadım'da miniklere geri dönüşüm eğitimi
YEREL

İLKADIM'DA MİNİKLERE GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ
Samsun'da 2 günde 240 kişi karda düşerek yaralandı
YEREL

SAMSUN'DA 2 GÜNDE 240 KİŞİ KARDA DÜŞEREK YARALANDI
Tekkeköy Belediyesinin yeni binası göz kamaştırıyor
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİNİN YENİ BİNASI GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Canik Belediyespor'da Babkina kadro dışı bırakıldı
YEREL

CANİK BELEDİYESPOR'DA BABKİNA KADRO DIŞI BIRAKILDI
Başkan Yılmaz: &quot;Doğa turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "DOĞA TURİZMİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
'15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konferansı
YEREL

'15 TEMMUZ DARBENİN BİLİNMEYEN SAATLERİ' KONFERANSI
Başbakan Danışmanı Özçeri:
YEREL

BAŞBAKAN DANIŞMANI ÖZÇERİ:
Togar: &quot;Değişimi en çok yaşayan ilçe Tekkeköy&quot;
YEREL

TOGAR: "DEĞİŞİMİ EN ÇOK YAŞAYAN İLÇE TEKKEKÖY"
Törenle ilk işlem yapıldı
YEREL

TÖRENLE İLK İŞLEM YAPILDI
&quot;Samsun Evleniyoruz Fuarı&quot; 9 Şubat'ta açılacak
YEREL

"SAMSUN EVLENİYORUZ FUARI" 9 ŞUBAT'TA AÇILACAK
DOKAP başvuruları başladı
YEREL

DOKAP BAŞVURULARI BAŞLADI
Yüksel: &quot;Başarının sırrı çok çalışmak&quot;
YEREL

YÜKSEL: "BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK"
Başbakan Danışmanı Özçeri'den Başkan Yılmaz'a 'Roman' teşekkürü
YEREL

BAŞBAKAN DANIŞMANI ÖZÇERİ'DEN BAŞKAN YILMAZ'A 'ROMAN' TEŞEKKÜRÜ
Ulaşımda kar engeli aşılıyor
YEREL

ULAŞIMDA KAR ENGELİ AŞILIYOR