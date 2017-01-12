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Panorama 1919 Müzesi bitti, açılışı bekleniyor

- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt:

- "Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atütürk'ün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden süreçle bütünleştirip ziyaretçilere zamanda yolculuk yaptıracak olan Panorama 1919 Müzesi inşaatı tamamlanmıştır"



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, eski Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nun olduğu yere yapılan "Panorama 1919 Müzesi"nin inşaat çalışmalarının bittiğini ve açılışının beklediğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, İl Koordinasyon Kurulu'nda kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yurt, "30 Mart 2014 tarihinden 11 Ocak 2017 tarihine kadar, 745 km beton yol, 255 km bitümlü sıcak karışım (BSK) yol olmak üzere toplam bin km nitelikli yol kaplaması yapılmıştır. Tamamlanan yol kaplama çalışmalarının proje tutarı ise 250 milyon TL'dir. 2017-2018 yıllarında da 654 km beton yol, 426 km BSK yol olmak üzere toplam bin 80 km daha nitelikli yol yapılacak olup, planlanan yol çalışmalarının toplam maliyeti ise 275 milyon TL'dir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli projelerinden bir tanesinin raylı sistem olduğunu belirten Yurt, "Birinci etap Gar-Üniversite arası, ikinci etap Gar-Tekkeköy arası projelerini bitirdik ve hizmete aldık. Şimdi ise üçüncü etap olan Üniversite-Üniversite Yaşam Merkezi arası olan 6.4 km'lik bölümü yapmaya çalışıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar üniversite yaşam merkezi arasındaki bölüm projesi hazırlanıp ihaleye çıkılacak. Mayıs ayı gibi de inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Burada hem üniversitemiz hem de Büyükşehir Belediyemiz kazanmış oldu. Dördüncü etap olan Üniversite-Taflan arası 12 km'lik alan ise toplu ulaşım tercihli yol projemizde alt yapı çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta mevcut hat tercihli yol olarak yapılmakta olup, 2019 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Beşinci etap olan Tekkeköy-Havalimanı arası 10 km'lik alanın hafif raylı sistem projemizin fizibilite hazırlıkları da devam etmektedir" diye konuştu.



"Panaroma 1919 Müzesi proje tutarı 13 milyon TL"

Panaroma 1919 Müzesinin bittiğini ve açılışını beklediğini belirten Yurt, "Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atütürk'ün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden süreçle bütünleştirip ziyaretçilere zamanda yolculuk yaptıracak olan Panorama 1919 Müzesi inşaatı tamamlanmıştır. Panaroma 1919 Müzemiz dijital ve diagromik olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır. Diagromik bölümde Türkiye'nin en büyük yağlı boya tablosu bulunmaktadır. Bu tablo, Mustafa Kemal Atatürk'ün dikmen Sırtları'nda Seymenler tarafından karşılanışını simgelenmektedir. O tablonun önündeki objeler de tamamlanmış durumdadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile eski Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerekli düzenlemeler yapılan müzede üstü kapalı olan tek panoramik müze olarak Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Alınan projenin çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları Büyükşehir Belediyemizce, Panorama Müzesi'nin yapımı finansmanını ise Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanmıştır. Proje tutarı ise 13 milyon TL'dir" şeklinde konuştu.

(GKH-SLH-Y)



12.01.2017 12:32:38 TSI

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