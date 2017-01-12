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Tütüncü Dokuma'nın yollarını inceledi

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:29
Tütüncü Dokuma'nın yollarını inceledi
Tütüncü Dokuma'nın yollarını inceledi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü. eski Dokuma Fabrikası arazisinin çevresinde devam eden yol açma çalışmalarını inceledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası'nın çevresinde başlatılan imarlı yolların açılması çalışmasını yerinde inceledi.
Tütüncü, inceleme sırasında Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Fen İşleri Müdürü Ali Aslan'dan bilgi aldı. Bir iş makinesini de kısa süreliğine kullanan Tütüncü, Dokuma'nın, günden güne Antalya'nın merkezi olma noktasında önemli aşamalar kaydettiğini söyledi.

Dokuma'ya ulaşım kolaylaşacak
2017 yılı içerisinde de Dokuma kompleksinde yeni bir takım düzenlemeler yapacaklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, "Dokuma ve Kent Belleği Müzesi, Oyuncak Müzesi, Nostalji Araç Müzesi gibi ünitelerle adeta tarihi yerleşke, Antalya'nın önemli cazibe merkezlerden birisi haline gelecek. Hal böyle olunca Dokuma'ya sirkülasyonun fazla olacağının hesabını yaparak Dokuma'nın etrafındaki bu imarlı yolların hepsini açalım ve şehre bu yolları kazandıralım arzusu içerisinde olduk" diye konuştu.

"550 kilometre yeni yol tarihi başarıdır"
Tütüncü, yeni yolların Dokuma'ya ulaşımı kolaylaştıracağına işaret ederek, "Yeni yollar, Dokuma'nın sosyal merkez ve Antalya'nın buluşma noktası olma hedefine katkı sağlayacak. Açtığımız yollar, Dumlupınar Bulvarı ile Namık Kemal Bulvarı'nı birbirine bağlaması açısından da önemli olacak. Yeni yollar hem trafiği rahatlatacak hem de Dokuma'yı merkez haline getirecek. Belediyeciliğimizde yeni yol açmaya önem verdik ve yol medeniyettir, dedik. Bugüne kadar 550 kilometre yeni yol açtık. Bu Kepez için tarihi bir başarıdır" dedi.

Dokuma'ya 2 bin 590 metre yeni yol
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dokuma yerleşkesinin kuzey batısında Namık Kemal Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı arasında yeni bir yol açıyor. Yeni yol, bin 150 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak.
Dokuma alanının güneyinde yer alan Şehit Barış Akkabak Caddesi de eklenecek olan yeni bir şeritle genişletiliyor. Şehit Barış Akkabak Caddesi ile yeni açılacak yol arasında, yeni bir yol çalışması yapılıyor. Böylece, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinin çevresinde 2 bin 590 metre uzunluğunda yeni yol çalışması gerçekleştirmiş olacak.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki aylarda yeni açılan yolları sıcak asfaltla kaplayacak. Dokuma'nın yeni yollarında 2 milyon 500 bin TL tutarında 16 bin 200 ton sıcak asfalt, 500 bin TL ederinde 10 bin metrekare parke kaldırım taşı çalışması yapacak.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 12:32:52 TSI
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