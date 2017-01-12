YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İHH'dan Halep'e yardım

İHH'dan Halep'e yardım



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Muş İl Başkanlığı tarafından Halep'e yardım malzemesi gönderildi.

Kuru bakliyat, temizlik malzemeleri, insani yardım malzemeleri ile çocuklar için giyim ve oyuncakların yer aldığı yardım tırını Halep'e gönderen İHH İnsani Yardım Vakfı Muş İl Başkanı Hasan Konuşuk, Suriye'de 6 yıldır süren savaş sebebiyle en son Halep'ten yaklaşık 45 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 'Halep'e Yol Açın' kampanyası kapsamında şu ana kadar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sevk edilen bin 500 acil yardım tırının 905'indeki malzemelerin Cilvegözü Sınır Kapısından geçerek İHH'nın Babul Hava'daki lojistik merkezideki depoda istiflendiğini belirten Hasan Konuşuk, "Burada kalem kalem depolanan acil yardım malzemeleri, işgal altındaki Halep merkezinden kırsal kesime ve İdlib'e göçmek etmek zorunda kalan mültecilere ulaştırılıyor. Özellikle kış aylarında ihtiyaç listeleri iyice kabaran Halepli mültecilere ulaşan acil yardım paketleri, acıları bir nebze de olsa dindiriyor. Ancak zorlu kış şartlarında kardeşlerimizin kaldıkları çadırlarda sürekli ihtiyaçları devam etmektedir. Bu sebeple biz de Muş İHH olarak içerisinde kuru bakliyattan temizlik malzemelerine, özel oyuncaklardan ve elbiselerden insani yardım malzemelerine kadar birçok malzemeyi kapsayan üçüncü insani yardım tırımızı bugün Halepli kardeşlerimiz için uğurluyoruz. İHH'nın 2016 yılı içerisinde Suriye'ye sevk edilen yardım tırı sayısı da 3 bin 413'e ulaşmıştır" dedi.

Konuşuk'un konuşmasının ardından yardım tırı yola çıktı.

(NA-MSA-Y)



12.01.2017 12:33:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER