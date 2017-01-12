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Başkan Yağcı'dan fabrikalara ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

Başkan Yağcı, ziyaretleri kapsamında elektrik sektöründe hizmet veren KAİM Mühendislik Müşavirlik ve Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi fabrikalarını ziyaret etti. Bilecik sanayisi ve gelişimi hakkında karşılıklı istişarelerle geçen ziyaretlerin ardından Başkan Yağcı, fabrika sahiplerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Başkan Yağcı, "İlimizde elektrik sektöründe hizmet veren KAİM Mühendislik Müşavirlik fabrikasını ziyaret ettik. Değerli Fabrika sahibi Ali Onay Bey'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Aynı zamanda İlimizin Değerli Sanayi Kuruluşlarından Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi fabrikamıza da ziyarette bulunduk. Girişimci fabrika sahibi Şermin Kahraman hanıma misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, Bilecik'in gelişimi noktasında yapmış olduğu çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(CKT-CY)



12.01.2017 12:34:06 TSI

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