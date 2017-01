YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kızılay'dan "Renklerin Kan Kardeşliği" kampanyası

- Taraftarlar kampanyaya 'Hayat Kurtarmak Adanalının Kanında Var' sloganıyla destek verecek



ADANA (İHA) - Adana'da faaliyet gösteren tüm taraftar dernekleri 'Renklerin Kan Kardeşliği' sloganı ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına tam destek verecek.

Kampanya 25 Ocak Çarşamba günü Saat 09.00'da Menderes Spor Salonu'nda başlayacak.

Adana Kızılay Dernek Başkanı Ramazan Saygılı gün boyunca devam edecek olan kan bağışı kampanyasına tüm taraftarların ve vatandaşların destek vermesini istedi. Saygılı, "Türkiye'de kan ihtiyacını karşılanması konusunda 2016 yılında yaptığımız etkinlikte Türkiye birincisi olmuştuk. Ülke genelinde kan stoklarında azalmasına duyarsız kalmayarak 'Renklerin Kan Kardeşliği' ile Bütün renklerimize ve bu renklere gönül veren taraftar derneklerimizle el ele gönül gönüle vererek şölen ve düğün havasında kampanyanımızı yapmak istiyoruz" dedi.

Adana'da önemli bir kan kampanyası gerçekleştirerek diğer 80 İle örnek teşkil edeceğini ifade eden Saygılı,"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ve Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Tarkan Kulak'ı da iş ve işveren camiasının da işin içerisine katarak büyük bir kampanya olacağına inancım tamdır" diye konuştu.

Kızılay'ın her zaman her yerde hayırlı işler yaptığını kaydeden Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Abdulkadir Ataşbak sözlerine söyle devam etti:

"Sporun olduğu her yerde sağlığın olmaması mümkün değildir. Ülkemiz son günlerde bulunduğu durumdan dolayı birlik ve beraberlik acısından çok iyi bir etkinlik olacağına inanıyorum. Biz Adana'da 57 branşta spor faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu kampanyaya tüm bu branştaki arkadaşlarımla destek vereceğiz. Menderes Spor Salonu'nda yapılacak olan etkinlikte tesisimiz hazır bir şekilde olacaktır. Tesislerimizi bu şekilde hayırlı bir işlerde kullanmak bizleri de mutlu ediyor. Adana'da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu yapacağımız bu faaliyetle görmüş olacağız."

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Tarkan Kulak, "Kan vermek her şeyden önce insani bir vazifemiz. Kan bağışının bu denli sahipleniyor olunmasından dolayı büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. Her konuda birinci olduğumuz gibi bu konuda yiğit Adanalıların gücünü göstererek Adana'nın renktaş taraftarlarıyla birlikte 'Renklerin Kan Kardeşliğini' İş ve İşverenlerimizle birlikte desteklemekten mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

Tüm taraftar temsilcilerinin ortak bildirisinde Renklerin Kan Kardeşliği kampanyasına, 'Hayat Kurtarmak Adanalının Kanında Var' sloganıyla 25 Ocak Çarşamba sabah saat 09:00'da tüm taraftarlarla birlikte Menderes Spor Salonunda olacakların söylediler.

Toplantıya Adanasporlular Derneği Başkan Yardımcısı Cemal Narin, Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Güçlü, Adana Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hamdi Karanfil ve Genel Sekreteri Korhan Karadağlı, Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Vedat Kolcuoğlu, Galatasaraylılar Ultra Aslan Temsilci Furkan Hancı, ASKİ Asistan Menajer İlker Erkeroğlu katıldı.

