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Tatvan'da 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:30
Tatvan'da 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Tatvan'da 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan ilçesinde 48 bin 834 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu; 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada terör örgütlerinin finansmanında kullanılan 48 bin 834 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli, cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır" denildi.
(HO-MSA-Y)

12.01.2017 12:35:00 TSI
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