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Haşere ile bilimsel mücadelede

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde haşere ile mücadelede üniversitelerle işbirliği yaparak bilimsel yöntemi sahada uygulayan ilk belediye oldu.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi çalışmaları ile Muğla genelinde sivrisinek ve diğer haşerelerle ilgili saha çalışmaları yaparak Muğla genelindeki sivrisinek türlerini mevsimlerine göre belirledi ve Türkiye'de üniversite, belediye işbirliği ile uluslararası biyosidal kongresinde en iyi sunum seçilen başarılı bir çalışmanın altına imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün destekleri ve teşvikleri ile Muğla genelinde haşere ile mücadele ederken bilimsel yöntemlerle doğru ve etkin yöntem kullanmak için Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden ikisi ile işbirliği yaptıklarını, bu proje sayesinde Muğla'ya özgü sivrisinek, haşere türlerinin tespit edildiğini söyleyerek haşere ile mücadelede mevsimine göre çevre ve insan sağlığına gözeten yöntemlerin uygulanacağını belirtti. Muğla genelinde haşere ile mücadele için coğrafi bilgi sistemi çalışmaları ile yaklaşık 100 bin jit alanının belirlendiğini, sınıflandırıldığını, kayıt altına alınarak veri tabanı oluşturulduğunu söyleyen Hacı Koç, bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof Dr. Enver Durmuşoğlu Muğla genelinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptıkları çalışmalarla 361 larva örneğinden örneklerin incelenerek Muğla genelinde 12 farklı türün tespit edildiğini söyledi ve bu bilimsel çalışmanın yapılmasını sağlayan, çevre ve halk sağlığına duyarlılığı, tüm sorunların çözümünde ileri görüşlülüğü ile belediye, üniversite, özel sektörü bu projede buluşturan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti. Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu; "Türkiye'de 60'dan fazla sivrisinek türü olduğunu biliyoruz. Bu bölgede Ortaca-Dalaman'da 2010 yılında yapılan bir çalışmada 14 culex türünden bahsedilmiş. Bu türlerin hangisi olduğu, o türün adını koymak için çalışmalar başlattık. Tüm ilçeleri çalışmaya dahil ederek bölgede fauna, florayı, çeşitli üreme noktalarını 2015'de yöreyi gezdiğimizde raporlama yaptık. Üreme alanlarını gruplandırmak için mevsime göre tür değişimi söz konusu olduğu için üç farklı zaman diliminde 150 noktadan örnek aldık. 2016 yılında Muğla genelinde 361 lavra örneğinden 352'sinin örnek teşhisi gerçekleştirildi ve toplam 12 farklı tür belirlendi. Bu türlerin 2'si bölge için yeni türler. Türkiye'de bir ilk olma özelliği gösteren böyle bir çalışmanın üniversite, belediye işbirliğinde yapılmasını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ediyor, bu çalışmanın bölgeye yararlı olacağına inanıyorum" dedi.

Muğla genelinde haşere ile mücadele hizmetinde çevreye ve insan sağlığına uygun bilimsel yöntemlere büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, üniversite ve belediye işbirliğinde Türkiye'de bir ilk olan, kitap haline getirilecek bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Başkan Gürün; "Muğla doğal ve coğrafi güzellikleri, birbirinden değerli, eşsiz 13 ilçesi ile ülkemizin en yaşanır şehirlerinden. Muğla ilimiz genelinde Büyükşehir Belediyesi hizmeti olan haşere, sivrisinek ile mücadeleye büyük önem veriyoruz. Sulak, sazlık alanları fazla olan ilimizde haşere ile mücadelede çevreye ve insan sağlığına uygun bilimsel yöntemlerle belirlenmiş metotlar uygulamak için Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden Ege ve Ankara Üniversitesi'nden değerli hocalarımızla Muğla genelinde bir çalışma yaptık. Ege Üniversitesi'nden Prof Dr. Enver Durmuşoğlu ve Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurper Güz hocalarımıza, ekiplerine ve Büyükşehir Belediyesi personelimize bu çalışmadaki emekleri için teşekkür ediyorum. Hocalarımızın da söylediğine göre Türkiye'de başka bir örneği olmayan bu proje ile üniversite, belediye işbirliğinde kitap haline getirilecek bir çalışmanın yapılması da bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

(BT-İK)



12.01.2017 12:35:37 TSI

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