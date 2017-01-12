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Ahır yapımında hibe desteği başvuruları başladı



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut DOKAP Hayvancılık Projeleri kapsamında Ahır ve Ağıl yapımı 2017 yılı müracaatlarının başladığını ve 31 Mart 2017 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

İl Müdürü Karabulut yaptığı açıklamada " ilimiz hayvancılık sektörünün altyapısını iyileştirmek adına en önemli projelerden olan Ahır ve Ağıl yapımı projelerinin 2017 yılı müracaatları 01 Ocak tarihi itibari ile başlamıştır." dedi.

Projeyle ilgili bilgi veren Karabulut, "Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin 10-49 baş arası büyükbaş ahırı ve 100-200 baş arası küçükbaş ağıl yapım projelerine % 50 hibe desteği sağlanmaktadır. Çevre Şehircilik Bakanlığının birim fiyatları üzerinden verilen % 50 hibe oranı çiftçilerimizin kendi işçilik maliyetleri de dikkate alındığında yüzde 70'leri bulmaktadır. 2016 yılında 283 başvuru ile Bayburt tarihinde rekor kırılan projeler kapsamında Bayburt'ta 90 proje başlatılmış ve Bayburt en fazla proje uygulayan 4. İl olmuştur. Bu yılda çiftçilerimizin bu destekten en üst seviyede yararlanması için gereken tüm gayreti göstereceğiz. Köy bilgilendirme toplantıları kapsamında proje hakkında tüm çiftçilerimizi bilgilendireceğiz. Tapu sorunu yaşayan çiftçilerimiz için Milli Emlak Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaremiz ile koordine halinde çiftçilerimize yardımcı olacağız. Diğer yandan çiftçilerimize mimari proje konusunda gereken desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Bu projeyle hayvancılık altyapısının Bayburt'ta iyice güçleneceğini dile getiren Karabulut, "Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin 31 Mart 2017 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat etmelerini bekliyoruz. 2019 yılında kadar devam edecek olan bu projeler kapsamında Bayburt hayvancılığının altyapısı son derece güçlendirilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

(BK-AT-Y)



12.01.2017 12:37:24 TSI

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