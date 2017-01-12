YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karda aç kalan sokak hayvanlarına belediye şefkati

Karda aç kalan sokak hayvanlarına belediye şefkati



(Fotoğraflı - Görüntülü)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, çetin kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için seferber oldu.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, kar yağışının ilk gününden itibaren sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçedeki 43 adet kedi evi, 3 otomatik yemlik, iki açık arazide panel telle çevrili beslenme ve 22 su noktasına kedi ve köpek maması, yem ve su bırakıyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Özellikle kış aylarında hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi ile birlikte bu sevimli dostlarımız zor bir dönemden geçiyor. Sokak hayvanlarının bu süreci en iyi şekilde atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. İnsanların yapacağı ufacık fedakarlıklar, hayvanların hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Karda ilçemizin muhtelif noktalarına yem bırakarak sevimli dostlarımızın yiyecek bulmasını kolaylaştırıyoruz. Bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen hemşehrilerimiz, Cumalıkızık'taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ne giderek veya 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi alarak onları sıcak bir yuvaya kavuşturabilirler" diye konuştu.

(MŞ)



12.01.2017 12:37:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER