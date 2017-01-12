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Kar Hisarcık çiftçisinin yüzünü güldürdü



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, yoğun kar yağışının yöre çiftçilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Başkan Yusuf Çalışkan, 20 günü aşkın süredir aralıklarla yağan yoğun karın ürün verimi açısından oldukça faydalı olacağını ve ürün kalitesinin de artacağını belirtti.

Çalışkan, "2017 yılına ilk girdiğimiz günlerde de ilçemizde kar yağışı halen devam etmektedir. Çiftçilerimiz için yoğun kar yağışı oldukça iyi oldu. Ekim ayında tarlasına hububat ekimi yapan çiftçilerimiz Aralık ayında kar yağışının başlamasıyla rahat bir nefes aldı. Şu anda ekili tarım alanları karla kaplandı ve yağış devam ediyor. İnşallah bu yağışlar kış boyu devam eder. Kar yağması özellikle buğdayda oluşabilecek hastalıkları yok ettiği gibi ürünün üzerini örterek yorgan görevi görmekte, bunun sonucunda buğday soğuk ve dondan etkilenmemektedir. Bu durum ürünün hasat döneminde daha verimli ve kaliteli olmasına büyük etki eder" diye konuştu. (MA-EFE)



12.01.2017 12:41:52 TSI

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