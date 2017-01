YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Her yaş için basketbol Şehitkamil'de

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Her Yaşta Basketbolu Seviyorum' sloganıyla organize edilen birbirinden farklı sportif etkinlikler yıl boyunca 7'den 70'e tüm basketbol severleri parke üzerinde buluşturuyor.

Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğinin işbirliği içerisinde 'Her Yaşta Basketbolu Seviyorum' sloganıyla yürüttüğü sportif çalışmalar, yıl boyunca potanın dev adamlarını ve perilerini parke üzerinde buluşturmaya devam ediyor. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde düzenlenen birbirinden farklı organizasyonlarda her yaştaki basketbol sevdalıları önce basketbol branşının teknik, taktik ve oyun kuralları bilgilerini öğreniyor, sonrasında ise seyir zevki yüksek müsabakalarda tribünleri dolduran basketbol severlere keyifli anlar yaşatıyor. Gaziantep'te basketbol branşının sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen yaz ve kış basketbol spor okulu faaliyetlerinin kulüpler ile okullar arası şampiyonaların, eğitici kamp faaliyetlerinin branşın gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Gaziantep'te basketbol altyapı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Temsilcisi Alkoçak, "Basketbol branşının ilimizdeki gelişim grafiğini incelediğimizde kulüpler arası müsabakalarda, okul sporları ile özel şampiyonalardaki katılımcı okul, kulüp, sporcu sayısının büyük bir gelişim gösterdiğini, oynanan basketbol kalitesinin daha iyi seviyelere geldiğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda Şehitkamil Belediyesi ile kurumlar arası işbirliği ile yürüttüğümüz çalışmaların etkisi çok büyük. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve değerli mesai arkadaşları, branşın sevdirilerek yaygınlaştırılması adına büyük bir enerji sarf ediyor. Düzenlenen ücretsiz yaz ve kış spor okullarında her yıl yüzlerce sporcu öğrencimiz basketbol branşının inceliklerini öğrenirken bir diğer yandan yıl boyunca farklı vesileler ile hayata geçirilen şampiyonalar, turnuvalarda potanın dev adamlarını ve perilerini parke üzerinde buluşturmaya devam ediyor. Yine belediyemiz okul sporları müsabakalarına ev sahipliği yaparak, beden eğitimi öğretmenlerimizin, antrenörlerimizin ve sporcularımızın daha iyi şartlarda yarışabilmelerine olanak sağlıyor. İşbirliği içerisinde düzenlediğimiz antrenör, hakem gelişim kampları ve kurslarında nitelikli bir eğitim faaliyetine imza atıyoruz. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinin kapıları adeta gün boyu basketbol severlere açık durumda. Şehitkamil Belediyemiz ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz farklı organizasyonlar da 7'den 70'e herkesi basketbol ile buluşturmaya devam edeceğiz. Basketbol sevdası minik yaşlarda başlayıp ömür boyu devam ediyor. Ben tüm katkı ve desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

