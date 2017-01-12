12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Her yaş için basketbol Şehitkamil'de

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:40
Her yaş için basketbol Şehitkamil'de
Her yaş için basketbol Şehitkamil'de
- Potada tatlı rekabet ve heyecan dolu anlar devam ediyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Her Yaşta Basketbolu Seviyorum' sloganıyla organize edilen birbirinden farklı sportif etkinlikler yıl boyunca 7'den 70'e tüm basketbol severleri parke üzerinde buluşturuyor.
Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğinin işbirliği içerisinde 'Her Yaşta Basketbolu Seviyorum' sloganıyla yürüttüğü sportif çalışmalar, yıl boyunca potanın dev adamlarını ve perilerini parke üzerinde buluşturmaya devam ediyor. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde düzenlenen birbirinden farklı organizasyonlarda her yaştaki basketbol sevdalıları önce basketbol branşının teknik, taktik ve oyun kuralları bilgilerini öğreniyor, sonrasında ise seyir zevki yüksek müsabakalarda tribünleri dolduran basketbol severlere keyifli anlar yaşatıyor. Gaziantep'te basketbol branşının sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen yaz ve kış basketbol spor okulu faaliyetlerinin kulüpler ile okullar arası şampiyonaların, eğitici kamp faaliyetlerinin branşın gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.
Gaziantep'te basketbol altyapı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Temsilcisi Alkoçak, "Basketbol branşının ilimizdeki gelişim grafiğini incelediğimizde kulüpler arası müsabakalarda, okul sporları ile özel şampiyonalardaki katılımcı okul, kulüp, sporcu sayısının büyük bir gelişim gösterdiğini, oynanan basketbol kalitesinin daha iyi seviyelere geldiğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda Şehitkamil Belediyesi ile kurumlar arası işbirliği ile yürüttüğümüz çalışmaların etkisi çok büyük. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve değerli mesai arkadaşları, branşın sevdirilerek yaygınlaştırılması adına büyük bir enerji sarf ediyor. Düzenlenen ücretsiz yaz ve kış spor okullarında her yıl yüzlerce sporcu öğrencimiz basketbol branşının inceliklerini öğrenirken bir diğer yandan yıl boyunca farklı vesileler ile hayata geçirilen şampiyonalar, turnuvalarda potanın dev adamlarını ve perilerini parke üzerinde buluşturmaya devam ediyor. Yine belediyemiz okul sporları müsabakalarına ev sahipliği yaparak, beden eğitimi öğretmenlerimizin, antrenörlerimizin ve sporcularımızın daha iyi şartlarda yarışabilmelerine olanak sağlıyor. İşbirliği içerisinde düzenlediğimiz antrenör, hakem gelişim kampları ve kurslarında nitelikli bir eğitim faaliyetine imza atıyoruz. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinin kapıları adeta gün boyu basketbol severlere açık durumda. Şehitkamil Belediyemiz ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz farklı organizasyonlar da 7'den 70'e herkesi basketbol ile buluşturmaya devam edeceğiz. Basketbol sevdası minik yaşlarda başlayıp ömür boyu devam ediyor. Ben tüm katkı ve desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(BRN-Y)

12.01.2017 12:44:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli öğrencilere yardım
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YARDIM
GTB'den Kızılay'a kan bağışı
YEREL

GTB'DEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI
Zabıtadan öğrenci servislerine denetim
YEREL

ZABITADAN ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE DENETİM
Başarı hikayelerine bir yenisi eklendi
YEREL

BAŞARI HİKAYELERİNE BİR YENİSİ EKLENDİ
Gaziantep'te kültür-sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR-SANAT

GSO, Domotex Uluslararası Halı Fuarında yer alacak
YEREL

GSO, DOMOTEX ULUSLARARASI HALI FUARINDA YER ALACAK
Domotex Hannover Fuarı'na doğru
YEREL

DOMOTEX HANNOVER FUARI'NA DOĞRU
Girişimci adaylarına Avrupa Birliği anlatıldı
YEREL

GİRİŞİMCİ ADAYLARINA AVRUPA BİRLİĞİ ANLATILDI
Tasarımcı Simya Irmak:
YEREL

TASARIMCI SİMYA IRMAK:
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Sani Konukoğlu Hastanesinde babadan oğluna ikinci şans
YEREL

SANİ KONUKOĞLU HASTANESİNDE BABADAN OĞLUNA İKİNCİ ŞANS
Hububatçılar 2016'yı değerlendirdi 2017 yol haritasını çizdi
YEREL

HUBUBATÇILAR 2016'YI DEĞERLENDİRDİ 2017 YOL HARİTASINI ÇİZDİ
Gaziantepli halıcılar Domotex Hannover'e çıkarma yapıyor
YEREL

GAZİANTEPLİ HALICILAR DOMOTEX HANNOVER'E ÇIKARMA YAPIYOR
Gaziantep'teki çatışma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ÇATIŞMA
Gaziantepspor, yeni stadyumuna kavuşuyor
YEREL

GAZİANTEPSPOR, YENİ STADYUMUNA KAVUŞUYOR

Gaziantep Emniyet Müğdürlüğündeki çatışma
YEREL

GAZİANTEP EMNİYET MÜĞDÜRLÜĞÜNDEKİ ÇATIŞMA
Kaybolan alzaymır hastasını jandarma buldu
YEREL

KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASINI JANDARMA BULDU
Gaziantep’te PKK operasyonu
YEREL

GAZİANTEP’TE PKK OPERASYONU
&quot;Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Arttırılması&quot; projesi
YEREL

"ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKUMA ORANLARININ ARTTIRILMASI" PROJESİ
Şahinbey Belediyesi girişimcilere yeni imkanlar sunuyor
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GİRİŞİMCİLERE YENİ İMKANLAR SUNUYOR
Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi hizmete girdi
YEREL

GAZİANTEP SANAT MERKEZİ KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRDİ
92 yaşındaki kayıp alzheimer hastasını jandarma buldu
YEREL

92 YAŞINDAKİ KAYIP ALZHEİMER HASTASINI JANDARMA BULDU
Gaziantep'ten Haleplilere yardım
YEREL

GAZİANTEP'TEN HALEPLİLERE YARDIM
Gaziantep'teki çatışma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ÇATIŞMA