Başkan Karaosmanoğlu, Şairler ve Yazarlar Derneğini ağırladı
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği yeni Yönetim Kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği'nin yeni Yönetim Kurulunu makamında konuk etti. Ziyarette, şimdiye kadar gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgi veren Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Alptekin Cevherli, Başkan Karaosmanoğlu'na kentteki STK'lara sağladığı imkanlar nedeniyle teşekkür etti. Sekapark Mevlevi Evi'nde gerçekleştirdikleri etkinliklerin yanı sıra yine Büyükşehir'e ait olan Sivil Toplum Merkezi'nden de etkin bir şekilde yararlandıklarını dile getiren Cevherli, Kocaeli Kitap Fuarı sayesinde kentin kültür ve sanat hayatına büyük bir katkı sağlandığını, yerel yazarların bu sayede ulusal çapta yayın yapan yayınevleri ile anlaşarak eserlerinin Türkiye çapında tanınır hale gelmesinde etkili olduğunu dile getirdi.
(İG-AY)
12.01.2017 12:48:24 TSI
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