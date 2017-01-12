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Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 73

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:45
Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 73
Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 73
- DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık:
- "Barajlarımızın doluluk oranları şu anda yüzde 73"

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık, Samsun'da bulunan baraj ve göletlerin doluluk oranlarının yüzde 73.61 olduğunu söyledi.
DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık, İl Koordinasyon Kurulu'nda kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kanık, "2016 yılında 81 proje ile çalışmalarımızı yürüttük. Bunların 79'u tarım sektöründe, 2'si de hizmet sektöründedir. Toplam proje tutarımız 1 milyar 266 milyon 829 bin 874 TL'dir. 2016 yılında 15 projemiz tamamlanmış, 57 adet proje devam etmekte, 6 projemiz ise ihale aşamasındadır. 3 adet projemiz de henüz başlamamıştır" dedi.

Barajların yüzde 73'ü dolu
Samsun'da bulunan baraj ve göletlerin doluluk oranları hakkında da bilgi veren Kanık, "Barajlarımızın doluluk oranları şu anda yüzde 73.61'dir. Yağışlarımız da iyi gidiyor. Şu andaki kar yağışları erimeye dönmediği için faydaya dönmedi. Doluluk oranı şu anda beklentinin üzerinde. 2016 yılının Ocak ayındaki doluluk oranımız yüzde 80.90 iken şuanda yüzde 73.61'iz. Geçen seneye göre aşağıda gözüküyor ama yağışlarımız henüz depoya girmedi. Baraj ve göletlerimizdeki doluluk oranlarına baktığımızda, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 50.2, Suat Uğurlu Barajı yüzde 89.1, Çakmak Barajı yüzde 76.2, Ladik Barajı yüzde 33.4, Altınkaya Barajı yüzde 77.1, Derbent Barajı yüzde 84.6, Vezirköprü Barajı yüzde 73.2, Kavak Güven Göleti yüzde 98.8, Divanbaşı Göleti yüzde 100, Kozansıkı Göleti yüzde 37.2, Karabük Göleti yüzde 77.3, Güldere Göleti yüzde 26.4, Dereköy Göleti yüzde 89.8, Hacıdede Göleti yüzde 87.3, Duruçay Barajı yüzde 68 ve Taflan Barajı yüzde 74.1'dir. Baraj ve göletlerin toplam 7 bin 397,27 olan hacimlerin 5 bin 445.02'i doludur" diye konuştu.
(GKH-SLH-Y)

12.01.2017 12:47:35 TSI
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