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ÇOMÜ Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi binası tamamlandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:45
ÇOMÜ Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi binası tamamlandı
ÇOMÜ Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi binası tamamlandı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - 2016-2017 Güz Eğitim-Öğretim dönemi başında Kale Seramik tarafından inşasına başlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkez binası Aralık 2016'da tamamlanarak faaliyetlerine başladı.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Kale Grubu'nun katkılarıyla hayata geçen merkezi ziyaret etti. Ziyarette Biga İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kılıç, Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokul öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yener Pazarcık da hazır bulundular. Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdal Aydın, merkezin ÇOMÜ öğrencilerini girişimci olarak yetiştirmek ve yönlendirmek ile 'Girişimcilik' konusu üzerinde uzman insanların yetiştirilmesi, konu ile ilgili araştırma ve yayın yapmak misyonu ile hareket ettiğini belirtirken; "Merkez, tüm çalışmalarında sadece devlet veya sivil merkezli girişimcilik konusu üzerinde faaliyet gösteren kuruluşlarla değil, ülkemizin önemli bir eksikliği olan Üniversite - Sanayi işbirliği kavramının hayata geçmesinde de, uygulanabilir etkin projeler oluşturmak ve uygulamak misyonuyla da hareket edecek" ifadelerini kullandı.
(GD)

12.01.2017 12:49:45 TSI
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