12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ğitim Birsen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım:

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:45
ğitim Birsen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım:
Eğitim Birsen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım:
-''Eğitim müfredatının özgür ve özgün olması gerekir''

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Eğitim Birsen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, "Ülkemizde özgür düşünceli bireylerin yetişmesi için mutlaka eğitim müfredatının özgür ve özgün olması gerekir" dedi.
Eğitim Birsen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Eğitim Birsen genel merkezi tarafından eğitim sisteminde müfredatın demokratikleştirilmesine yönelik 50 akademisyen ve 400 öğretmenden oluşan 9 komisyonun hazırladığı müfredat raporunu değerlendirdi.
Bunun gecikmiş bir reform müfredatı olduğunu kaydeden Yıldırım, " Okullarımızda okutulan derslerin müfredatı yani ana temeli daha çok sistem ve rejimin ilkeleri ile tabiri caizse sisteminize edilmiş ideolojik bir bakış açısı ile hazırlanmış. Tek tip insan yetiştirmeye yönelik bir müfredat programı söz konusu bütün derslerde bu böyledir. Dolaysıyla Eğitim Birsen genel merkezimiz bu anlamda çalışma yürütüyordu. Bunu bir rapor haline getirdi ve yayınladı. Aynı zamanda bunu milli eğitim bakanlığına sundu. Ülkemizde özgür düşünceli bireylerin yetişmesi için mutlaka eğitim müfredatının özgür ve özgün olması lazım. Yani belli bir ideolojiye bağlı bir müfredatın özgür ve özgün bireylerin yetişmesi kesinlikle mümkün değil" diye konuştu.
Okul müfredatlarının ana miğferinde ideolojik bir yapı söz konusu olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gündeme getirilen şöyle bir konu var. Örneğin inkılap tarihi dersi okutuyoruz. Bütün derslerde Atatürkçülük Kemalizm buna benzer konulan bütün dersler içeresinde var. Bir zamanlar hatırlıyorsanız Milli Güvenlik Dersi vardı. Tamamen askeri mantıkla hazırlanmıştı sendikamızın girişimi sonucu bu ders kaldırıldı. Çokta iyi oldu. Bizim şöyle bir teklifimiz var. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi tarih dersi içerisinde okutulsun. Medya da Eğitim Birsen bunun kaldırılmasını istiyor diye haberler çıktı. Biz kesinlikle kaldırılsın demedik. Bu dersin tarih dersi içerisinde okutulmasından öğretilmesinden yana olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullandı.
Batı da çocukların ana sınıfından itibaren Kiliselere götürüp din dersi yapıldığını kaydeden Yıldırım, Türkiye de maalesef 4 ve 5 sınıftan itibaren din dersi yapılığını kaydetti. Yıldırım, "Uluslararası kıyaslamalara baktığınız da batıda bir İsveç te bir Belçika da çocuklar ana sınıfından itibaren kiliselere götürülüp dini dersler veriliyor. Bizde daha 5-10 yıl öncesine kadar ilkokulda bile din dersi yoktu. Şuanda biliyorsunuz 4 ve 5 sınıfta din dersi var. Anasınıfında birinci ikinci ve üçüncü sınıflarda din kültürü dersi yok. Biz birinci sınıftan başlayarak din kültürü dersinin konulmasını ve mutlaka verilmesini istiyoruz. Bazı kesimler rejimi savunduklarını Kemalizm'i savundukları görüşü ile bunlara karşı çıkıyorlar. Buna karşı çıkanlar milletin değerlerine karşı çıkıyorlar. Bu milletin inançlarına karşı çıkıyorlar. Biz yaşadığımız süreç içeresinde özellikle 15 Temmuz süreci içerisinde değerlerine inancına bağlı olan bir gençlikle olmayan gençliğin farkını gördük. Değerlerine bağlı olan gençlerin gerektiğinde vatanı milleti için kendini feda ettiğini gördük. Bunun içinde okullarda okutulan derslerin ana konularının temel konularının bizim değerlerimizle barışık bir şekilde yeniden dizayn edilmesi şarttır. Yaptığımız müfredat çalışmasının temelinde bu vardır" şeklinde konuştu.
(YA-BRN-Y)

12.01.2017 12:50:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Hayatı Paylaşıyoruz&quot; spor şenliği yapıldı
YEREL

"HAYATI PAYLAŞIYORUZ" SPOR ŞENLİĞİ YAPILDI
Ak Parti teşkilatları yeni anayasa ve referandumu anlattı
YEREL

AK PARTİ TEŞKİLATLARI YENİ ANAYASA VE REFERANDUMU ANLATTI
Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi
YEREL

OKULLAR ARASI GENÇ KIZLAR VOLEYBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Malatya'da oryantiring antrenörlük kursu açılacak
YEREL

MALATYA'DA ORYANTİRİNG ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILACAK
Okullar arası yüzme müsabakaları sona erdi
YEREL

OKULLAR ARASI YÜZME MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Büyükşehir'den bayan gazetecilere özel kutlama
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAYAN GAZETECİLERE ÖZEL KUTLAMA
2017 yılının ilk koordinasyon kurulu toplandı
YEREL

2017 YILININ İLK KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
Yüzmede Final okulları birinci oldu
YEREL

YÜZMEDE FİNAL OKULLARI BİRİNCİ OLDU
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
İnönü Üniversitesispor lideri eli boş göndermenin planlarını yapıyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR LİDERİ ELİ BOŞ GÖNDERMENİN PLANLARINI YAPIYOR
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR:
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Öğrenciler topluca sinemaya gitti
YEREL

ÖĞRENCİLER TOPLUCA SİNEMAYA GİTTİ
Sağlık İl Müdürü Duran Gürkan'ı ziyaret etti
YEREL

SAĞLIK İL MÜDÜRÜ DURAN GÜRKAN'I ZİYARET ETTİ
Jandarmadan asayiş uygulaması
YEREL

JANDARMADAN ASAYİŞ UYGULAMASI
BİMYAD'dan Gürkan'a ziyaret
YEREL

BİMYAD'DAN GÜRKAN'A ZİYARET
'Bir gülücük yeter' projesi kapsamında 7 bin adet satranç takımı dağıtılacak
YEREL

'BİR GÜLÜCÜK YETER' PROJESİ KAPSAMINDA 7 BİN ADET SATRANÇ TAKIMI DAĞITILACAK
Cenaze aracı kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı
YEREL

CENAZE ARACI KAR NEDENİYLE KAYARAK YOLDAN ÇIKTI
'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi' İl İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL

'ÜLKESEL HALK ELİNDE ISLAH PROJESİ' İL İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TKDK'dan kan bağışı çağrısına destek
YEREL

TKDK'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINA DESTEK
Esenlik Müdürü Boyraz MGTC ziyaret etti
YEREL

ESENLİK MÜDÜRÜ BOYRAZ MGTC ZİYARET ETTİ
Vali Mustafa Toprak Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
YEREL

VALİ MUSTAFA TOPRAK MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ
Jandarma Trafikten lise öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

JANDARMA TRAFİKTEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
STK'lardan Çakır'a teşekkür ziyareti
YEREL

STK'LARDAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ