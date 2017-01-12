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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Gölkent'e dev yağmursuyu hattı montajı sürüyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:48
Gölkent'e dev yağmursuyu hattı montajı sürüyor
Gölkent'e dev yağmursuyu hattı montajı sürüyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - SASKİ, Ferizli'ye bağlı Gölkent Mahallesi'nin yağmursuyu sorununu çözüme kavuşturuyor. Bölgede 2 metre çapındaki dev boruların montajı sürüyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. SASKİ, şehrin birçok noktasında içmesuyu ve kanalizasyon hatları, arıtma tesisleri inşa ederken lokal problemleri de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Ferizli ilçesine bağlı Gölkent Mahallesi'nde yağmursuyu hat çalışmaları devam ediyor. SASKİ'den yapılan açıklamada, "Aşırı yağışlarda zaman zaman bölgede meydana gelen ani su baskınları inşa edeceğimiz hat ile ortadan kaldırılıyor. Gölkent Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda 2 metre çapındaki dev boruların montaj işlemleri sürüyor. Bölgede inşa edilecek yaklaşık bin metre uzunluğundaki hat ile bölgedeki yağmursuyu sorunu çözüme kavuşturulmuş olacak. Ayrıca çalışmalarımız kapsamında mahalle içerisinden geçen dere kenarına da taşkınları önlemek amacıyla 2 metre yüksekliğinde ve 160 metre uzunluğunda duvar inşa edilecek. Ekiplerimizin çalışmalarını tamamlamasıyla bölgede su baskını ve yağmursuyu sorunu kalmayacak" denildi.
(RŞ-

12.01.2017 12:50:11 TSI
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