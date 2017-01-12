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Başkan Doğan, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Şentürk'ü ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü görevine başlayan Ersan Şentürk'ü makamında ağırladı.

Kısa bir süre önce SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü görevine başlayan Ersan Şentürk, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret etti. Nazik ziyareti için Ersan Şentürk'e teşekkür edip görevinde başarılar dileyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Enerji sektörü çok önemli bir sektör. Önemli bir görevin başına geldiniz. Sizlerin çalışmalarınızla inanıyorum ki kurumunuzda yeni bir dönem başlayacak. Bölgemizde yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte yaşanan sıkıntılar olunca SEDAŞ, daha da önem arz etti. Sizden önce görev yapan arkadaşlarla da sık sık bir araya geliyorduk. Zaman zaman kurumunuza sorunlarla ilgili farklı yaklaşımlarımız oldu. Bazen eleştiriye dönüşen bu yaklaşımlarımız tamamen kurumsal olup halkımızın menfaati içindir. Benim görevim, halkımızın mağduriyetini dile getirmek, hakkını hukukunu korumaktır. Sizlerin görevi de, kendi kurumunuzun menfaatleri doğrultusunda işlerinizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. SEDAŞ, parasını toplamada çok başarılı. Sizin de katkılarınızla kurumunuzun para toplama başarısını hizmette de göreceğiz" dedi.

(İG-AY)



12.01.2017 12:52:11 TSI

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