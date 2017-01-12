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Elazığ emniyetinde 15 personel bir üst rütbeye terfi etti



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da görevli 15 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi etti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 15 personel, bir üst rütbeye terfi etti. Terfi nedeniyle Polisevi Sevgi Bağları'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Tunga Gündoğmuş, emniyet personelleri ve eşleri katıldı.

Emniyet Müdürü Cangül, "İl Emniyet Müdürlüğümüzde görev yapan rütbeli personelden 2'si, ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne, 2 personelimiz üçüncü sınıf emniyet müdürü, 3 personelimiz dördüncü sınıf emniyet müdürü, 1 personelimiz emniyet amiri,5 personelimiz komiser rütbesine terfi etti. Zülfü Ağar Polis Eğitim Merkezi'nde görevli 2 personelde dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti" dedi.

Bu yıl terfi sürecinin uzun sürdüğünü ancak sonuçlandığını aktaran Vali Murat Zorluoğlu," Bu yıl rütbeler biraz daha kıymetli oldu. Arkadaşlarımızın yeni rütbelerinde önemli hizmetler vereceklerine yürekten inanıyor, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vali Murat Zorluoğlu ve diğer katılımcılar terfi eden personele rütbelerini taktı. Terfi töreninde Vali Zorluoğu'nun rütbesini taktığı 3. Sınıf emniyet müdürü Ali Murat Yıldırım'ın yeni doğan bebeği Dorukhan, törenin ilgi odağı oldu.

(HİV-MP-Y)



12.01.2017 12:52:46 TSI

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