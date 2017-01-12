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Bayburt Sanatçılar Derneği yılın bürokratını seçti



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği tarafından İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'a yılın bürokratı ödülü verildi.

Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen medya ve sanat ödülleri kapsamında yılın bürokratı kategorisinde büyük onur ödülüne İl Müdürü Karabulut layık görüldü.

Bayburt Sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Koçan ödül belgesini takdiminde yaptığı açıklamada "Yapmış olduğu proje ve çalışmalarla Bayburt tarımında müthiş bir ivme kazandıran, aynı zamanda sürekli köylü çiftçi ile iç içe olan İl Müdürümüze bu belgeyi takdim etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ise "Tarih ve kültürün kadim şehri Bayburt'ta Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği tarafından böyle bir ödüle layık görülmek benim için hem çok anlamlı, hem de çok gurur verici. Bu bağlamda Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneğinin Başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

(BK-AA-Y)



12.01.2017 12:51:03 TSI

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