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Büyükşehir kar kış demeden yatırımlarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi kar kış demeden yatırım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü'nce yapılan Canlı Hayvan Borsası'nın inşaat çalışmaları ağır kış şartları ve dondurucu soğuk havaya rağmen yoğun bir tempoyla sürüyor. Erzurum-Pasinler Karayolu'nun 20. kilometresinde yapımı süren Canlı Hayvan Borsası, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacak. 250 dönüm arazi üzerine yapılamakta olan Canlı Hayvan Borsası, 3000-3500 civarında küçükbaş, 1000 de büyükbaş hayvan kapasiteli olarak tasarlandı. Canlı Hayvan Borsası; müşahede, yem deposu, su deposu, büyük ve küçükbaş ahırı, çoban yatakhanesi, paket arıtma tesisi, ısı merkezi, misafirhane, veteriner odası, kantar, ısı merkezi, otopark, otel, banka, alışveriş alanları ve restorandan oluşacak. Yatırımla ilgili bilgi veren yetkililer, "Canlı Hayvan Borsası inşaat sahasında kapalı satış padoklarının temel atma çalışmaları tamamlandı. Büyükbaş hayvan satış padoklarının kat döşemesinden sonra çelik konstrüksiyon ankraj işlemleri bitirilen kısımlarda montaj çalışmaları yapılıyor. Söz konusu yatırımla ilgili planlanan 2 bin 985 ton çelik konstrüksiyonun 440 tonunun montaj çalışmaları, inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde bitirilmesi için ağır kış şartları ve dondurucu soğuk havaya rağmen devam ediyor. İnşaatın genel imalatlarının yaklaşık yüzde 30'u tamamlandı" dedi.

(AA-AA-Y)



12.01.2017 12:53:39 TSI

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