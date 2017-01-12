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Kuruluşundan bugüne İmam Hatip Lisesi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi katkılarıyla hazırlanan "Kuruluşundan Günümüze Düzce İmam Hatip Lisesi" kitabının tanıtım ve dağıtım programı Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı.

Düzce Belediyesi ve ÖNDER Düzce İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin katkılarıyla oluşturulan "Kuruluşundan Günümüze Düzce İmam Hatip Lisesi " adlı kitabın tanıtım programına Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalın, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin başta olmak üzere Düzce protokolü ve geçmiş yıllar İmam Hatip Lisesi mezunları katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan program, okuldan mezun olan öğretmen Kudret Çiçek ve Hasan Çil tarafından hazırlanan kitabın tanıtımıyla sürdü. Çiçek, kitabın tanıtım sunumunu yaptı. Konuşmaların ardından kitabın dağıtımı yapıldı. Hatıra fotoğrafları çektirildi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 'Kuruluşundan Günümüze Düzce İmam Hatip Lisesi' için şu görüşlere yer verdi " Mensubu olduğum İmam Hatip ruhunun geçirdiği sancılı dönemleri, kısıtlamaları ve hatta hor görmeleri artık geride bıraktığına şahit olmak, şahsım adına büyük bir gurur kaynağıdır. Hak ettiği itibar ve değere kavuşan İmam Hatip anlayışı, gücünü ve itibarını katlayarak ülkemizin geleceğini sağlam temellere oturtmak için çalışacaktır. Bugün İmam Hatip anlayışının tek amacı ülkemize, milletimize ve devletimize faydalı, hayırlı bir nesil yetiştirmek olmalıdır. Düzce İmam Hatip Lisesinin de ilk kurulan İmam Hatip okullarının arasında yer alması ile bizlere iki kat fazla gurur yaşatmıştır. Ben de bugünleri görmemize vesile olan, İmam Hatiplerimize hak ettikleri değeri kazanmaları için çalışan herkese teşekkür ediyor, bu özel eserde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

(TT-AY)



12.01.2017 12:53:59 TSI

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