Mangal İncirliova'da ikinci etap çalışmalar başlatıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale tarafından ilçeye kazandırılan Kent Ormanı Piknik ve Mesire Alanı Mangal İncirliova'da ikinci etap çalışmalar başlatıldı.
İkinci etap çalışmalar kapsamında piknik alanları, mangal üniteleri, oturma bankları, çocuk oyun alanları ile ağaçlandırılma çalışmaları gerçekleştirilen Mangal İncirliova önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşların hizmetine tahsis edilecek.
Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; "İlçemiz her geçen gün gelişmektedir. Bizlerde bu gelişmeyi göz önünde bulundurarak sosyal tesis ve dinlenme alanlarının yapımına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yapımını başlattığımız Kent Ormanı Piknik ve Mesire Alanı Mangal İncirliova Sosyal Tesislerimizi daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı tamamlayarak özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla piknik yapabileceği ve stresten uzak kalarak dinlenebileceği bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.
(MB-Y)
12.01.2017 12:54:43 TSI
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