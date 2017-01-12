YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mangal İncirliova'da ikinci etap çalışmalar başlatıldı

Mangal İncirliova'da ikinci etap çalışmalar başlatıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale tarafından ilçeye kazandırılan Kent Ormanı Piknik ve Mesire Alanı Mangal İncirliova'da ikinci etap çalışmalar başlatıldı.



İkinci etap çalışmalar kapsamında piknik alanları, mangal üniteleri, oturma bankları, çocuk oyun alanları ile ağaçlandırılma çalışmaları gerçekleştirilen Mangal İncirliova önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşların hizmetine tahsis edilecek.



Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; "İlçemiz her geçen gün gelişmektedir. Bizlerde bu gelişmeyi göz önünde bulundurarak sosyal tesis ve dinlenme alanlarının yapımına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yapımını başlattığımız Kent Ormanı Piknik ve Mesire Alanı Mangal İncirliova Sosyal Tesislerimizi daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı tamamlayarak özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla piknik yapabileceği ve stresten uzak kalarak dinlenebileceği bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.

(MB-Y)



12.01.2017 12:54:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER