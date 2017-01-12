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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Öğrencilere 'Başarıya Gülümse' semineri verildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:54
Öğrencilere 'Başarıya Gülümse' semineri verildi
Öğrencilere 'Başarıya Gülümse' semineri verildi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, YGS ve LYS'ye girecek öğrencilere zorlu sınavlar öncesinde motivasyon amaçlı seminer düzenlendi.
Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından YGS ve LYS sınavlarına girecek olan ortaöğretim öğrencilerine yönelik 'Başarıya Gülümse' semineri düzenlendi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda Eğitimci Uzman Sıtkı Aslanhan'ın seminer verdiği programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Makinist, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
Ülkeler arasında bilgi ve teknoloji toplumu olmak için bir yarışın olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, "Aklın ve bilimin ışığında, fikri hür vicdanı hür bireylerin, nesillerin yetiştirilmesi gerektiğine gönülden inanan biz eğitimciler bu yarışta başarılı olabilmek adına tüm özveriyi göstermekteyiz. Öğrencilerden isteğimiz okuyan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, yenilikçi, bilim ile teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesidir. Bu donanım öğrencilerimizi, ailelerini, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yükselecektir" dedi.
Konuşmanın ardından program Eğitimci Sıtkı Aslanhan'ın, 'Başarıya Gülümse' semineri ile devam etti. Seminer, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş'ın, Eğitimci Uzman Sıtkı Aslanhan'a plaket vermesiyle sona erdi.
(YÖ-MP-Y)

12.01.2017 12:58:30 TSI
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