YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ordu sahiline yeni yüz

Ordu sahiline yeni yüz

- Kartpostallarda ve hemen her fotoğraf karesine giren Ordu sahili yeni yüzüne kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da her zaman kartpostallarda görülen kıyı bandı modernize ediliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun merkezi ilçesi olan Altınordu kıyı bandında uygulayacağı projeyi hayata geçiriyor.

Altınordu ilçesinde Bahçelievler, Akyazı ve Durugöl Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan kordon boyundaki tüm yolların alt yapısını yenileyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, sahil kordonu ve rıhtım bölgesinin bulunduğu kıyı bandında uygulayacağı projeyi kısa bir sürede hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesi, ihalesini yaptığı Rüsumat Parkı Sahil ve Rıhtım Peyzaj Düzenleme Projesi'ni gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaparken, toplam 31 bin 243 metrekarelik meydanda bisiklet yolu, koşu parkuru, peyzaj ve yürüyüş yolu gibi onlarca alan yer alıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Rıhtım Projesi'yle birlikte sahil dahil olmak üzere yeni bir rekreasyon alanı oluşturduklarını ve bu çalışmalarla eşsiz bir yaşam alanı ortaya çıkaracaklarını söyledi. Yılmaz, "Projede 2 şeritli bisiklet yolu, 3 şeritli koşu yolu, kordon dolaşım alanı ve merdiven oturma basamakları bulunuyor. Dinlenme, oturma ve fonksiyon bandını içeren alanda ise ağaç altı oturma birimleri, bisiklet parkı, sergi alanı, çocuk oyun alanı ve spor alanı yer alıyor" dedi.



"Vatandaşların memnuniyeti yüksek"

Kordon dolaşım bandının inşa edilmesinin ardından deniz boyunca kesintisiz devam eden merdiven oturma basamakları ile seyir teraslarının da oluşturulduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Bu koridor, şehrin artan nüfus yoğunluğuna cevap vermiyordu. Yaz aylarında bisiklet ve yayalar sahile sığmıyor ve birçok kişi geçmişten bu yana alışkanlık hâline getirdiği sahil gezmesine çıkamıyordu. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz güzelliklerine sahip sahil bandını gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte artık bir rekreasyon alanı haline dönüştürüyor. Yürütülen çalışmalarla ilgili vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve memnuniyet bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



12.01.2017 12:59:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER