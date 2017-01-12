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Kayserispor, bir haftada 2 bin 350 kilometre yol katedip 3 maç oynayacak

- Kayserispor ikinci yarıya gurbette başlıyor



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, yarın kampa son noktayı koyduktan sonra yorucu bir bir yolculuğa başlayacak. Sarı-Kırmızılı ekip bir hafta içinde Kayseri'ye gelmeden 2 Bin 350 Kilometre yol katedip 3 farklı şehirde lig ve kupada 3 zorlu maç oynayacak.

Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesinde Antalya'da yaptığı kampı yarın tamamlayacak. Kafile ikinci yarının ilk maçında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'a geçecek. Antalya'dan İstanbul'a 695 kilometre yol alacak olan takım, bu maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 5. hafta maçında Boluspor ile 17 Ocak Salı günü oynayacağı maç için 263 kilometre mesafe katederek Bolu'ya geçecek. Burada bu maçı oynadıktan sonra yeniden yollara düşecek olan Kayseri ekibi, 21 Ocak Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı için Manisa'ya 576 kilometrelik bir yolculuk yapacak. Manisa Atatürk Stadı'nda oynanacak bu maçın ardından 816 kilometrelik bir yolculuk daha yaparak Kayseri'ye ulaşacak olan Sarı-Kırmızılı takım böylece 1 hafta içerisinde 2 Bin 350 kilometre yol yaparak 3 farklı şehirde birbirinden zor 3 maç oynamış olacak.

Kayseri'de en son idmanını 27 Aralık'ta Teknik Direktör Ertuğrul Seçme nezaretinde yapan yapan Sarı-Kırmızılı takım böylece 26 gün aradan sonra yeniden Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'ne dönmüş olacak. Kayserispor, ligin ilk yarısını 12 puan ile 16. sırada bitirirken, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda ise geride kalan 4 haftada topladığı 6 puan ile 2. sırada bulunuyor.

(AÖ-Y)



12.01.2017 13:00:05 TSI

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