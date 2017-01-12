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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Zorlu mesaide sınavı geçtiler

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:58
Zorlu mesaide sınavı geçtiler
Zorlu mesaide sınavı geçtiler

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da 6 Ocak'tan beri aralıksız yağan kar, yerini yağmura bıraktı ve sel riski ortaya çıktı. Biga Belediyesi ekipleri de olası sel felaketine karşı gece yarısına kadar mesaideydi.
Gece boyunca kar nedeniyle kapanan rögarlar ve yağmur suyu kanalları açıldı. Ana caddeler ve kimi ara sokaklarda buzlar kırıldı. Kar yığınları taşınmaya devam etti. Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada: "Emekçilerimiz gece geç saatlere kadar teyakkuz halinde. Ekiplerimiz tarafından olası bir sel felaketine karşı rögarları açma çalışmaları devam ediyor, yağmur suyu kanalları temizleniyor. Ana yollarımız araç ve yaya trafiğine açık. Kocabaş Çayı kıyısındaki açık otopark alanı araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı ve mevcut araçlar alandan çıkarıldı. 6 Ocak Cuma gününden bu yana ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediye Başkanımız İsmail Işık da ekiplerle birlikte ve çalışmaları denetliyor" ifadeleri kullanıldı. Gece geç saatlerde ortaya konulan yoğun mesai sonrası geçtiğimiz yıllarda yağmurla birlikte yaşanan su baskınlarının önüne geçildi. Biga'da yeni açılan yağmur suyu kanalları ve kent içi düzenlemeleri de tüm olağanüstü mevsim koşulları da dikkate alındığında olası bir sel felaketinin önüne geçti.
(GD)

12.01.2017 13:00:31 TSI
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