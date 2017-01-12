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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik'te öğrencilerin minibüs çilesi

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:59
Bilecik'te öğrencilerin minibüs çilesi
Bilecik'te öğrencilerin minibüs çilesi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te öğrenciler soğuk hava şartlarında minibüs çilesi çekiyor.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bilecik'te Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi güzergahında çalışan minibüsler öğrencilerin çilesi haline geldi. Minibüslerin yeterince sıklıkla üniversiteye çıkmaması ve çıkan minibüslerin hep dolu olması sınav haftasında olan öğrencileri mağdur etti. Öğrenciler, sınavlarına geç kalmamak için ise dondurucu soğuklarda 1 saate yakın sürelerde duraklarda beklemek durumunda kalıyor. Zor hava şartlarında saatlerce minibüs bekleyen öğrenciler, bu duruma isyan ederken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne gitmelerini sağlayacak başka bir seçenek olmadığı için mecburen minibüsleri tercih etmek zorunda olduklarını anlattılar.
(CKT-CY)

12.01.2017 13:04:12 TSI
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