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Sason'da şehitler için program düzenlendi

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:02
Sason'da şehitler için program düzenlendi
Sason'da şehitler için program düzenlendi

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde şehitleri anmak amacıyla program düzenlendi.
Diyanet-Sen ve Toç Bir-Sen tarafından Yunus Emre konferans salonunda başlayan program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programda, şehitler için hazırlanan kısa bir film gösterimi yapılırken, Kur'an'ı Kerim tilaveti ve şiirler okundu.
Toç Bir-Sen İlçe Başkanı Mutalip Çelik, "Bugün vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizi korumak uğruna ve bu uğurda şehit düşen ama kalbimizin ta ortasında yaşayan yüce şehitlerimizi anmaktayız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadığı gibi, teröre ve destekçilerine gereken dersin verileceğinden hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Çünkü bu dava hak batıl davasıdır. Muhakkak ki hak galip gelecektir. Selam olsun Uhud, Bedir, Çanakkale şehitlerine. Selam olsun terörle mücadele eden şehitlerimize ve selam olsun 15 Temmuz şehitlerine" dedi.
(SÖ-MP-Y)

12.01.2017 13:06:43 TSI
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