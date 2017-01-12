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ÇSM'de "Nazım&Brecht Buluşması" rüzgarı esecek



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), usta şair Nazım Hikmet'in doğum günü olan 15 Ocak'ta Sema Moritz'in "Nazım&Brecht Buluşması" konserine ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesi, usta şair Nazım Hikmet'in 115. doğum günü kutlamalarını Ankaralılarla buluşturuyor. Müziği, şiir, tiyatro, edebiyat, sinema gibi sanatın farklı dallarıyla buluşturan Moritz, Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht'in şarkılaştırılmış şiirlerini yorumlayacak. Piyano ve çello eşliğinde gerçekleşecek konser, saat 15.00'de başlayacak. Ücretsiz olan etkinlik için ÇSM'den koltuk numarası almak yeterli.

ÇSM 18 Ocak'ta ise Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Hasret" isimli müzikal tiyatro oyununu izleyicisiyle buluşturacak. Saat 19.30'da başlayacak olan oyun, Nazım Hikmet'in 23 şiirinden ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şarkı şeklinde seslendirilen bir şiirinden oluşacak. Şiirlerini Şükrü Muni'nin seçtiği oyunda piyano ve şarkılarda Ayten İnan yer alacak.

(AS-CC-Y)



12.01.2017 13:06:23 TSI

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