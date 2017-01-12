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Spor Genel Müdür Yardımcısı Kocakaya Adıyaman'da incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesis ve yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Spor yatırımlarını yerinde inceleyen Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Gençlik Merkezi, Gazihandede Su sporları Tesisi, Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda incelemeler yaptıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.

Adıyaman'da tüm branşlarda başarılı sporcular yetiştiğine dikkat çeken Kocakaya, özellikle Eskrim sporcularının ve Kick Boks sporcularının antrenmanlarını da izleyerek sporcularla sohbet etmeyi ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kick Boks müsabakalarında dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim eden Kocakaya'ya Antrenör Haluk Erdoğan Kick Boks eldiveni hediye etti.

Adıyaman'ın spor anlamında bölgenin en hızlı gelişen illeri arasında önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, "İl Müdürümüz Seyit Ahmet Bağcı'dan çalışmalar, tesisler ve yatırımlar hakkında bilgiler aldım. Spor anlamında çalışmalar gerçekten çok iyi bir noktaya gelmiş. Ben İl Müdürümüz Seyit Ahmet Bağcı nezdinde tüm emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

(CK-BRN-Y)



12.01.2017 13:08:01 TSI

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