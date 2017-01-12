12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrenciler yabancılar için yaşam rehberi hazırladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:04
Öğrenciler yabancılar için yaşam rehberi hazırladı
Öğrenciler yabancılar için yaşam rehberi hazırladı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşayan yabancılar için bir web sitesi hazırlayarak yaşam rehberi oluşturan Gelişim Okulları öğrencileri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek projelerini anlattı.
Hazırladıkları www.gelisimforeigners.com sitesi ile sosyal haberler, kültür sanat haberleri, adresler ve önemli bilgileri yabancılarla paylaşacak olan öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Asuman Taşal ile birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek projelerinden bahsetti. Başkan Ataç, öğrencileri ürettikleri bu projeden dolayı tebrik etti.
Bu proje sayesinde Eskişehir'e herhangi bir nedenden dolayı gelen yabancı misafirler, www.gelisimforeigners.com sitesi sayesinde hissettikleri yabancılığı bir ölçüde azaltabilecekler. Yayımlanan site, İngilizce dilinde yabancı misafirlere hizmet verecek. 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, 36 kişiden oluşuyor. Ekip, okuldaki İngilizce öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
(KÇ)

12.01.2017 13:08:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fatih Fen Lisesi'nde kestane tadında kış buluşmaları
YEREL

FATİH FEN LİSESİ'NDE KESTANE TADINDA KIŞ BULUŞMALARI
Vali Çelik, mahalle sakinleriyle bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇELİK, MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Eskişehir'de yumurta fiyatları düştü
YEREL

ESKİŞEHİR'DE YUMURTA FİYATLARI DÜŞTÜ
2017 Yılı Ocak ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Çelik başkanlığında yapıldı
YEREL

2017 YILI OCAK AYI İL KOORDİNASYON TOPLANTISI, VALİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
SOBE'de 2 bin 758 yaşlıya ulaşıldı
YEREL

SOBE'DE 2 BİN 758 YAŞLIYA ULAŞILDI
&quot;Eskişehir Afet Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi&quot; konulu panel düzenlenecek
YEREL

"ESKİŞEHİR AFET RİSKLİ ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ" KONULU PANEL DÜZENLENECEK
AK Parti Tepebaşı tanıtım ve medya mahalle birim başkanları toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ TEPEBAŞI TANITIM VE MEDYA MAHALLE BİRİM BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
Başkan Kurt basının yanında
YEREL

BAŞKAN KURT BASININ YANINDA
Çifteler'de karbonmonoksit zehirlenmeleri
YEREL

ÇİFTELER'DE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ
Odunpazarı Belediyesi Halk Masası hizmetlerini sürdürüyor
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ HALK MASASI HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Seyitgazi Belediyesi'nin karla mücadelesi
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ'NİN KARLA MÜCADELESİ
Başkan Ataç bilgilendirme toplantılarına katıldı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINA KATILDI
Han Belediyesi yaban hayvanları unutmadı
YEREL

HAN BELEDİYESİ YABAN HAYVANLARI UNUTMADI
Sağlık-Sen üyelerinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL

SAĞLIK-SEN ÜYELERİNDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
ESOGÜ'de prostat kanseri bilgilendirme standı açıldı
YEREL

ESOGÜ'DE PROSTAT KANSERİ BİLGİLENDİRME STANDI AÇILDI
Özdilek AVM gazetecileri yine unutmadı
YEREL

ÖZDİLEK AVM GAZETECİLERİ YİNE UNUTMADI