YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler yabancılar için yaşam rehberi hazırladı

Öğrenciler yabancılar için yaşam rehberi hazırladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşayan yabancılar için bir web sitesi hazırlayarak yaşam rehberi oluşturan Gelişim Okulları öğrencileri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek projelerini anlattı.

Hazırladıkları www.gelisimforeigners.com sitesi ile sosyal haberler, kültür sanat haberleri, adresler ve önemli bilgileri yabancılarla paylaşacak olan öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Asuman Taşal ile birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek projelerinden bahsetti. Başkan Ataç, öğrencileri ürettikleri bu projeden dolayı tebrik etti.

Bu proje sayesinde Eskişehir'e herhangi bir nedenden dolayı gelen yabancı misafirler, www.gelisimforeigners.com sitesi sayesinde hissettikleri yabancılığı bir ölçüde azaltabilecekler. Yayımlanan site, İngilizce dilinde yabancı misafirlere hizmet verecek. 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, 36 kişiden oluşuyor. Ekip, okuldaki İngilizce öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

(KÇ)



12.01.2017 13:08:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER