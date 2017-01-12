YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya beyaza büründü

Kütahya beyaza büründü



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Hüseyin Efe

Kamera : Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalındığı 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Kütahya Belediyesi yaya ve araçların şehir içerisindeki ulaşımda sorun yaşamaması için tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Ahmet Şeşen isimli esnaf, kar yağışının sevincini yaşadıklarını söyledi. Şeşen "Kar yağması iyi oldu" dedi.

Şehirlerarası Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Tavşanlı ve Gediz-Kütahya yollarında da araçların zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmalarına izin verilmiyor.(EFE)



12.01.2017 13:09:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER