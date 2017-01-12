Kütahya beyaza büründü
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Haber : Hüseyin Efe
Kamera : Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalındığı 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
Kütahya Belediyesi yaya ve araçların şehir içerisindeki ulaşımda sorun yaşamaması için tuzlama ve küreme çalışması başlattı.
Ahmet Şeşen isimli esnaf, kar yağışının sevincini yaşadıklarını söyledi. Şeşen "Kar yağması iyi oldu" dedi.
Şehirlerarası Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Tavşanlı ve Gediz-Kütahya yollarında da araçların zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmalarına izin verilmiyor.(EFE)
12.01.2017 13:09:57 TSI
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