Oltu Halk Sağlığı Verem'e dikkat çekti
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Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu Halk Sağlığı Verem Savaş Birimi sağlıklı yaşam aracıyla verem hakkında bilgi verdi.
Oltu Halk Sağlığı Verem Savaş Birimi, sağlıklı yaşam aracıyla Oltu Kale Meydanında stant açarak vatandaşları verem hastalığı hakkında bilgilendirdi.
Sağlık Bakanlığının 'Hedefimiz Veremsiz Bir Türkiye' sloganıyla ülke genelinde başlattığı kampanya çerçevesinde Oltu Halk Sağlığı Verem Savaş Birimince ilçe merkezinde vatandaşlara broşür, çocuklara yönelik ise dergi dağıtıldı.
Verem hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen kampanyada; "2-3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti olan ve akciğer bulguları antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen hastalarda tüberküloz(verem) araştırılmalıdır" dendi.
Oltu Halk Sağlığı Verem Savaş Birimince vatandaşlara "Sağlığınızı korumak için enfeksiyon kontrol önlemlerini almayı unutmayınız" uyarısında bulunuldu.
(DMA-AT-Y)
12.01.2017 13:11:07 TSI
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