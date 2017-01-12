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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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TSO Başkanı Sami Payza'dan MÜSİAD Başkanı Balin'e cevap

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:08
TSO Başkanı Sami Payza'dan MÜSİAD Başkanı Balin'e cevap
TSO Başkanı Sami Payza'dan MÜSİAD Başkanı Balin'e cevap
-Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sami Payza:
- "AK Parti hükümeti döneminde Malatya ihracatının eleştirilmesini doğru bulmuyorum"
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA)  Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sami Payza, MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Balin'in açıklamalarına cevap vererek "Balin'in AK Parti hükümeti döneminde Malatya ihracatını eleştirmesini doğru bulmuyorum" dedi.
TSO Meclis Başkanı Sami Payza yaptığı basın açıklaması ile MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin'in ihracat rakamları konusundaki açıklamasını eleştirdi. MÜSİAD Başkanı Balin'in AK Parti Hükümetleri döneminde Malatya'nın ihracatında hiçbir gelişim sağlamadığını ifade ettiğini belirten Payza, "Oysa AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin kalkınmada büyük bir sıçrama yaptığı gibi Malatya'da da kalkınmada büyük bir sıçrama söz konusudur. Balin'in AK Parti hükümeti döneminde Malatya ihracatını eleştirmesini doğru bulmuyorum. Malatya'da AK Parti'nin hiçbir katkısının olmadığı intibayı oluşturmaya çalışması manidardır. Maalesef gerçek Balin'in dediği gibi değil, 2004 yılında 98 milyon dolar olan Malatya ihracatı 14 yıllık AK Parti iktidarı döneminde her yıl katlanarak ihracat rakamlarımız büyümüştür" ifadelerine yer verdi.
Payza açıklamasının sonunda ise Türkiye İhracat Meclisinin rakamlarına değinerek 2004 yılından 2016 yılına kadar olan ihracat rakamlarına yer verdi. Payza, TİM'in verilerine 2004 yılında 98 milyon 485 bin dolar olan ihracatın her yıl katlandığını ve son olarak 2016 yılında 343 milyon dolar olduğunu ifade etti.
(MT-BRN-Y)

12.01.2017 13:12:12 TSI
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