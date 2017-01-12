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Üzümü bıraktı mantar üretimine başladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:09
Üzümü bıraktı mantar üretimine başladı
Üzümü bıraktı mantar üretimine başladı
- Sarıgöllü üzüm üreticisi yaşadığı sıkıntıları mantar üretimiyle aştı

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yıllardır üzüm üreticiliği yapan Mustafa Yamuk isimli çiftçi üzümde yaşadığı sıkıntıları istiridye mantarı üretimi ile aştı. İnternette yaptığı araştırma sonucu istiridye mantarını bulan Yamuk, evinin bahçesine kurduğu 50 bin TL'lik tesiste iki ayda 3 tona yakın mantar üretimi gerçekleştirdi. Siparişleri sıraya koyan Yamuk, oldukça fazla talep aldığını anlattı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Tırazlar Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki üzüm üreticisi Mustafa Yamuk, ilçede ilk kez kültür mantarı türlerinden olan istiridye türü mantar üretiminde başarı sağladı.
Yıllardır üzüm üreticiliği yapan ve üzümün masraflarını yüksek olması, don ve doludan zarar görmesi nedeniyle istiridye mantar üretimine başladığını anlatan Mustafa Yamuk, "Bağcılık gerçekten son yıllarda çok masraflı olmaya başladı. Bir de üzümlere don ve dolu zararı olmakta. Sattığımız üzümlerin fiyatları düşük ve parasını da alamadığımızı düşününce sıkıntı yaşadığımız ortadaydı. Bu nedenle yeni ürün arayışına girdim." dedi.

"İnternetten araştırdım"
Mustafa Yamuk kültür mantarı konusunu internetten araştırdığını belirterek, "Kültür mantarları içinde en verimli olanının İstiridye tür olduğunu öğrendim. Sonra ilgili kişilerle irtibata geçerek evimin bahçesinde 155 metrekarelik kapalı alan yaparak kültür mantarı olan istiridye türünü üretmeye başladım. Olumlu sonuçlar almayı başardım. Günlük kazancımı almaya başladım." şeklinde konuştu.

Tesis için 50 bin TL
Evinin bahçesine kurduğu tesis için 50 bin TL harcama yaptığını belirten Mustafa Yamuk, "155 metrekarelik kapalı alan içinde iki uzun sıra ve dört katlı ranza sistemi yaptırdım. İki aylık dönem için 2,5-3 ton arasında mantar almaktayım. Çevreden oldukça yoğun talep almaktayım. Mantarları doğal ortamda yetişiyor. Hepsi doğal üründür. Pazarlarda anında tükenmektedir. Gelen siparişleri de sıraya koyuyorum." dedi.

"İkinci sera yapacağım"
Mustafa Yamuk, gelen talepleri karşılamakta zorluk çektiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde ek olarak serada mantar üretmek için çalışmalara başlayacağım. Çiftçiler yıllık ürüne bağlı kalmamalı, yılın dört mevsimi ürün alacak ürünlere yönelmenin zamanı gelmiştir." diye konuştu.
Mantarların bağışıklık sistemini güçlendiren birçok besinin yanında istiridye mantarının büyük önem taşığını belirten Yamuk, "İstiridye mantarında insan vücudu için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi tüm mineral tuzlar sığır ve tavuk etinde bulunanların iki katı düzeyinde. Tüm mantar türleri içerisinde en yüksek B1 ve B2 miktarına sahip. Karaciğer hariç tüm et ve sebzelerden daha fazla folik asit içeriyor. Et ve baklagillere eşdeğer protein içeriğine sahip olduğu halde yağ oranı çok az bulunmaktadır." dedi.
Mantar üreticisi Mustafa Yamuk, "İstiridye mantarından bilinen mantar yemeklerinin yanında mantar iyice yıkandıktan sonra, et gibi ızgarası yapılmakta. Lezzetli bir şekilde ağız tadı ile yenilmektedir." diye konuştu.
(VS-SC)

12.01.2017 13:12:58 TSI
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