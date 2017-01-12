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Başkan Ergün'den Ülkü Ocaklarına ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:11
Başkan Ergün'den Ülkü Ocaklarına ziyaret
Başkan Ergün'den Ülkü Ocaklarına ziyaret

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. İl Başkanı Murat Yörük ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, eğitim salonunda bulunan öğrencilerle de sohbet etti. Başkan Ergün, yeni binanın hayırlı olmasını da temenni etti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü konuk etti. Başkan Ergün'ün ziyaretine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan ve Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil eşlik etti. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Murat Yörük ve teşkilat üyeleri tarafından kapıda karşılanan Başkan Ergün, daha sonra eğitim salonuna geçerek, burada bulunan öğrencilerle sohbet etti.
Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ülkü Ocakları'nın yeni binasının hayırlı olmasını temenni ederek, "Güle güle kullanın. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Burada yetişecek olan gençlerimize Allah zihin açıklığı versin. Bu çatı altında yöneticilik yapan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zor bir görev ifa ediyorsunuz. Bu görevi gelecek nesillere yansıtma noktasında verilen eğitimler bu vatan için. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Bu mekanın da oluşumunda katkıda bulunan herkese ben bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkan Murat Yörük de, "Üstlendiğimiz misyonun, ülkücü gençliğin doğru yönlendirilmesi noktasında, İslam ahlak ve faziletine uygun yetiştirilmesi noktasında üstlendiğimiz vazifenin bilincindeyiz. Üzerimize düşe görevi layığıyla yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra da yapacaklarımızın inşallah teminatı niteliğinde. Binanın alınmasında, içinin yapılmasında başta şahsınız olmak üzere emeği geçen herkese biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu. Ziyaretin sonunda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Murat Yörük, Başkan Ergün'e Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Alparslan Türkeş'in fotoğrafını ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın hazırlattığı takvimi hediye etti.
(SC-Y)

12.01.2017 13:15:29 TSI
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