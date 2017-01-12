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Halepliler için yardım çadırı kurdular



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Yardımeli Derneği Malatya Şubesi Haleplilere yardım toplamak için yardım çadırı kurdular.

Yardımeli Derneği Malatya Şubesi Haleplilere yardım toplamak için Emekliler Parkın da yardım çadırı kurdu. Yardım çadırı hakkında bilgi veren Yardımeli Derneği Malatya Şube Başkanı Nihat Karadeniz, hangi coğrafyada dünyanın neresinde olursa olsun dil din ırk mezhep ayrımı gözetmeksizin başlattıkları yardım seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

Karadeniz, "Yapmış olduğunu bütün bu iyilikler neticesinde onların dünyasını mamur ederken onlarda sizin ahiretinize yardım ediyor. Yurtlarından çıkartılan, özgürlükleri ihlal edilen, öldürülen Halep ve çevresindeki mazlumlar ayrıca kendi şehrimizde yaşayan mazlumların ve muhacirlerin sıkıntılarını giderebilmek için Yardım Eli Derneği olarak kurduğumuz bu çadırda Malatyalı kardeşlerimizden yardım bekliyoruz"şeklinde konuştu.

(YA-BRN-Y)



12.01.2017 13:15:43 TSI

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