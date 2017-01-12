YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çankaya'nın huzuru için 7/24 denetim

Çankaya'nın huzuru için 7/24 denetim



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin huzuru ve sağlığı için gece gündüz görev yapıyor. 2016 yılında 23 bin 613 işlem yapan ekipler, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren sağlıklı gıda satışından çevre gürültü unsurlarına kadar birçok alanda denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalarını 7/24 hizmet anlayışı ile sürdüren Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerine, seyyar satıcılara, pazar tezgahlarına, işportacılara ve inşaat alanlarına yönelik denetimlerinde 23 bin 613 işlem gerçekleştirdi. Zabıta, denetimlerinde 9 bin 267 iş yerine uygunluk, 6 bin 609 iş yerine ihtar, 5 bin 584 iş yerine idari yaptırım, 2 bin 153 iş yerine de durum tespiti işlemi yaptı. Çankaya zabıtası, gece geç saatlere kadar seyyar satıcılık yapılan köfte, kokoreç, midye gibi bin 279 tezgahı da satıştan men etti. Seyyara yönelik çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde geçekleştiren Çankaya zabıtası, bu konuda vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirdi.

Günün 24 saati yerleşik nüfusu 1 milyona yakın, gündüz nüfusu ise 2,5 milyonu bulan Çankaya ilçesinde 124 mahallede hizmet veren Çankaya zabıtası, pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uyguladı. Çankayalıların taleplerine bir ila on gün içerisinde cevap veren Çankaya zabıtası, 2016 yılında vatandaşlardan gelen 13 bin 131 şikayet ve talebi sonuçlandırdı.



Çözüm Merkezi 444 06 01

Çankaya Belediyesinin gece gündüz görev yapan Çözüm Merkezi'nin 444 06 01 numaralı çağrı merkezini arayan ya da Çankaya Belediyesinin internet sayfasında yer alan Çözüm Merkezi'ne giriş yaparak e-posta gönderen vatandaşların şikayetlerini değerlendirmeye alarak harekete geçen zabıta ekipleri, vatandaşların kendilerine de doğrudan ulaşabilecekleri bilgisini verdiler. Vatandaşların 230 75 99 ve 230 03 20 numaralı telefonları da arayarak söz konusu şikayetlerini bildirebileceklerini belirten yetkililer, vatandaşın huzuru için gerekenlerin yerine getirileceğini vurguladılar.

(AS-Y)



12.01.2017 13:18:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER