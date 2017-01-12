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Başkan Şirin Urganlı Mahallesi sakinleriyle buluştu

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:17
Başkan Şirin Urganlı Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Şirin Urganlı Mahallesi sakinleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yoğun kar yağışının olduğu mahalle ziyaretlerinin ardından bu kez Urganlı Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Urganlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri dört dörtlük çalışmadan memnun olan vatandaşlar Başkan Şirin'i Urganlıspor atkısıyla karşılarken, Başkan Şirin de Urganlılı gençlerin önünü açan hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.
Turgutlu Belediyesi'nin spor camiasının gönlünü fetheden spora ve sporcuya verdiği destekler Urganlı Mahallesi spor tesisindeki dört dörtlük çalışmayla taçlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Başkan Yardımcısı Çetin Akın ve Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur ile birlikte Urganlı Mahallesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarı Tarık Kayabaş ve mahalle sakinlerince karşılanan Başkan Şirin'e Urganlıspor atkısı hediye edildi. Başkan Şirin mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşarak hasbihal etti. Mahallede yer alan spor tesisinin komple elden geçirilerek yepyeni ve daha kullanışlı hale geldiğini ifade eden vatandaşlar, desteklerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti. Başkan Şirin de Urganlı Mahallesinin sorunlarını ivedilikle çözüme kavuşturmaya gayret ettiklerini söyleyerek, "Mahallemizdeki gençler ve çocuklarımız için yapabileceğimiz en güzel hizmetlerden biri de tesisimizi daha kullanışlı hale getirmek oldu. Bu konuda muhtarımızla da istişarelerde bulunduk. Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla soyunma odalarından tuvaletlerine kadar komple yenileme yaptık. Ardından kulübelerimizi yeniledik, son olarak da ihtiyaç duyulan tribünlerimizi temin ederek üzerini kapattık. Mahalledeki atıl ve kullanılamaz haldeki temiz, güvenli ve konforlu haliyle Urganlılı gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizin önünü daha da açan hizmetlerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Urganlılı gençlerin önünü açan hizmetlere tam not
Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş da mahalleye getirilen hizmetlerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti. Urganlı halkının taleplerini Başkan Şirin'e ileten Kayabaş, tesisin tribünlerinin monte edilmesinin de memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

Eski belediye binasına işlerlik kazandırılacak
Spor tesislerinin incelendiği ziyarette ayrıca eski belde binasında da incelemelerde bulunuldu. Mevcut binanın işlerlik kazanması noktasında çeşitli temaslarda bulunduklarını söyleyen Başkan Şirin, bu konuda mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti. Başkan Şirin, "Urganlı Mahallemizin sorunlarını bir bir çözerken, üzerine katarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda büyükşehir yasası doğrultusunda kapanan eski Urganlı belediyesi hizmet binasını da halkımıza ve bölgemize fayda sağlar nitelikle yenilemeyi planlıyoruz" dedi.
(SC-Y)

12.01.2017 13:22:08 TSI
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