Adıyaman Üniversitesi 33- 26 Kastamonu Üniversitesi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Üniversitesi Sporları Federasyonu faaliyet programı arasında yer alan Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) kapsamında oynanan Hentbol müsabakalarında Adıyaman Üniversitesi Hentbol Takımı Kastamonu Üniversitesini 7 farkla geçti.
Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet programı arasında yer alan Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) kapsamında oynanan Hentbol müsabakalarında Adıyaman Üniversite Hentbol Takımı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde oynanan müsabakada Kastamonu Üniversitesini 33-26 yendi.
Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Adıyaman Üniversite Hentbol Takımını tebrik eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü Adıyaman'ı ve üniversiteyi başarı ile temsil etmelerinden dolayı teşekkür etti.
(CK-BRN-Y)
12.01.2017 13:20:43 TSI
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