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GTB'den Kızılay'a kan bağışı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle üyelerine yönelik kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Kızılay'ın ülke genelindeki kan stoklarında azalma olduğu yönündeki çağrılarına kayıtsız kalmayan Gaziantep Ticaret Borsası, üyelerine yönelik kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gaziantep Kızılay Kan Merkezinin işbirliği ile gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası için GTB üyeleri sabah erken saatlerde hububat ve bakliyat satış salonlarında bir araya geldi. GTB üye ve personelleri daha sonra Kızılay Kan Merkezine ait otobüs içerisinde görevliler tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra kan bağışında bulundular.

Yüzlerce gönüllü kan bağışçısının hazır bulunduğu kampanyaya GTB Meclis üyeleri de kan vererek destek sağladılar. Kızılay Kan Merkezi görevlileri tarafından yaklaşık bir saat içerisinde 30'a yakın gönüllüden kan alınırken, kan bağışı kampanyası ilerleyen saatlerde Fıstıkçılar sitesi içerisinde devam etti.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üye ve personellerine yönelik düzenledikleri kan bağışı kampanyasını düzenli hale getirerek Kızılay'a sürekli destek sağlamak istediklerini ifade etti.

(BRN-Y)



12.01.2017 13:27:52 TSI

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