YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkesir'de 2016 yılı Kasım ayında 1,6 milyar tavuk yumurtası üretildi.

Balıkesir'de 2016 yılı Kasım ayında 1,6 milyar tavuk yumurtası üretildi.



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de tavuk yumurtası üretimi 2016 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de tavuk yumurtası üretimi 2016 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış sağladı. Kesilen tavuk sayısı 86,5 milyon, kesilen hindi sayısı ise 359 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Kasım ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 14,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azaldı. Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 10,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı. Buna göre tavuk eti üretimi 148 817 ton, hindi eti üretimi ise 3 871 ton olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı.

OF-



12.01.2017 13:29:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER