Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp'de vatandaşlara müjdeler verdi

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başkan Sizi Dinliyor' programı kapsamında bu hafta Ziyagökalp Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programda, vatandaşlara müjdeli haberler veren Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp 'de bahar mevsimiyle birlikte yeni kentsel dönüşüm projeleri temellerinin atılacağını ve yeni nesil pazar yeri ile kadınlara özel büyük bir sosyal tesis yapılacağının müjdesini verdi.

Kocasinan Belediyesi Semt Konağı'nda düzenlenen programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bulu, Gökhan Doruk ve Mustafa Çapan, belediye birim müdürleri, Ziyagökalp Mahalle Muhtarı Aslan Terkeşli ve bölge sakinleri katıldı.

Vatandaşla her zaman iç içe olduklarını ifade ederek söze başlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Her hafta bir mahalleye giderek vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Ayrıca hemşehrilerimizle günün değişik zamanlarında farklı etkinliklerimizle bir aradayız. Gittiğimiz yerlerde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor. Her gittiğimiz yerde hemşehrilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor." dedi.

İlçenin 8 bölgesinde kentsel dönüşüm yapıldığını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Belediyenin gayreti, vatandaşın mülkiyetinde olan yerlerle ilgili sözleşmeler ve yatırımcının o bölgeden çalışmalarını kapsamaktadır. Kentsel dönüşüm kararından dolayı istimlak yetkimiz var. Ayrıca acil kamulaştırmadan dolayı bakanlığımızın vermiş olduğu ikinci bir istimlak yasamız var. İstesek yasaları kullanarak 3 ay içerisinde buradaki pürüzleri çözebiliriz. Ancak bu bize göre doğru olmaz. Biz aşamaların hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için vatandaşın rızasını gözetiyoruz. Kentsel dönüşüm kanunu bizim için bir fırsattır. Bu kanunu çıkaran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

2016 yılı içerisinde Ziyagökalp Mahallesi'nde Türkiye'ye örnek niteliğinde kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini de hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "2 blok başladı hızlı bir şekilde yapılıyor. Önümüzdeki günlerde ise büyük bir alanda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlara başlayacağız. Yaz-kış demeden çalışmalarımız devam ediyor. Anlaşmaları tamamlıyoruz. İnşallah bahar mevsimiyle birlikte yeni temeller atılmaya başlayacağız." ifadelerinde bulundu.

Kentsel dönüşümünü bir sosyal dönüşüm ve değişimi olarak gördüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin bütün imkanlarını sunabilmek adına kentsel dönüşüm yaptıklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm tamamlandığında her kesime hitap eden tesisleri, Ziyagökalp Mahallesi'ne kazandırmış olacağız. Gençlik ve spor merkezi ile hanım kardeşlerimize hizmet verecek bir sosyal tesisi de bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız. Yakut Mahallesi'nde faaliyete geçen hanımlara özel tesisimizi buraya da yapacağız. Ayrıca yeni nesil pazar yeri yapıyoruz. Pazar yerimizi hızlı bir şekilde yaparak bu yıl hizmetinize sunacağız. Pazar yerimizin hemen ön tarafında 17 tane işyerinin olacağı ve üzerinde ise sizin isteğiniz üzerine düğün salonu yapacağız. Şimdiden sizlere hayırlı olsun ." şeklinde konuştu.

'Çözüm Merkezi' ve 'Çağrı Merkezi' hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal medya, Kocasinan Belediyesinin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve 222 70 00 no'lu numaradan her şekilde belediyeye anında ulaşabilirsiniz. Talebiniz ne ise kayıt altına alınıyor ve bizim ekibimiz hızlı bir şekilde gereken hizmeti yerine getiriyor. Çözüm Merkezini yeni kurmamamıza rağmen şuan kadar 9 bin talebe cevap vermiştir. Vatandaşımıza çok hızlı bir şekilde hizmet verebilmek ve beklentisini anında karşılayabilmek için kurmuş olduğumuz bir birimdir. Ayrıca belediye gelerek yüz yüze görüşüp taleplerinizi iletebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların görüşlerini, yazılı ve sözlü taleplerini alan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplandırdı.



