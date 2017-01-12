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Soğuk havalardan en çok balıkçılar dertli

- Tezgahlarda balık çeşidi yok, fiyatlar tavan



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Ülkenin birçok bölgesini olduğu gibi Bilecik'te de etkisini gösteren soğuk havalar nedeniyle balık fiyatları tavan yaparken, bu durumdan en çok balıkçıların dertli olduğu görüldü.

Lodos sebebiyle tekneler denize açılamayınca azalan balık ve artan fiyatlar, vatandaşı da balıkçıları da üzdü. Geçtiğimiz haftalarda 10 lira olan hamsi yeniden 15 liraya tezgahları süslerken, vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Konu hakkında açıklama yapan Acar Balıkçılık çalışanı Anıl Küçük, havalar böyle giderse fiyatların iyice artacağını belirtti. Küçük, "Havalar soğuk olduğundan dolayı fiyatlarımız da artış var. Hamsinin fiyatı 15 lira oldu. Aynı zamanda donmuş hamsimizde var. Onun da kilosu 10 lira ama vatandaşlarımız daha çok taze hamsiyi tercih ediyor. Çinekopun fiyatı yeniden 15 liradan 25 liraya çıktı. Çupra ve levrek 25 lira, dil balığı 20 lira, alabalık 15 lira oldu. Palamut 7,5-10 lira arası değişiyor. Palamutun fiyatının düşük olmasıyla vatandaşın en çok tercih ettiği ikinci balık oldu. Bizler de lodosun ve şiddetli yağışın durmasını bekliyoruz. Dursun ki tekneler açılabilsin denizlere bol balık çıksın ve fiyatlarımız düşsün" dedi.

(CKT-KÇ)



12.01.2017 13:34:55 TSI

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