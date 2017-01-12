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Kent Konseyi'nden kahramanlara sevgi paketi



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Kent Konseyi, Fırat Kalkanı Harekâtı ve terörle mücadelede görev yapan emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sevgi paketi gönderdi. Erzurum Kent Konseyi Başkanı Aydın Bozkurt, Kadın Meclis Başkanı Nefise Kıyıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı makamında ziyaret etti. Bozkurt ve beraberindekiler, Palandöken Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencileri ve Cemaliye Kız Kur'an Kursu öğrencilerinin de katkıda bulunduğu sevgi paketlerini Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Erzurum Kent Konseyi Başkanı Aydın Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin bekası için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görev yapan kahramanlarımıza sevgi paketlerimizi gönderdik" dedi. Başkan Bozkurt, şunları kaydetti: "Erzurum Kent Konseyi olarak terörle mücadele eden, sınırda vatan nöbeti tutan, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kahramanca görev yapan Mehmetçik ve emniyet mensuplarına üçüncü kez sevgi paketi gönderdik. Ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğü için cansiperane görev yapan, milletimizin övünç kaynağı olan kahramanlarımıza gıda, giyecek ve diğer malzemelerin yer aldığı sevgi paketleriyle onların yanında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Sevgi paketlerinin hazırlanmasında büyük emek sarf eden Palandöken Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencileri ve Cemaliye Kız Kur'an Kursu öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Hak ve vatan davasında şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

(ERZ-AT-Y)



12.01.2017 13:36:24 TSI

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