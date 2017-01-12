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Durağan'da Meydan Parkı yenileniyor



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop'un Durağan ilçesinde kullanılırlığını yitirmiş olan Meydan Parkı yenileniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, "Yaptığımız proje ile Meydan Parkı'nda Şehitlik Anıtı, oturma alanları ve yenilenmiş iki adet taksi durağı yer alacak. Halkımızın da rahatça faydalanabileceği, misafirlerini gezdirebilecekleri güzel bir meydan projemizi hayata geçireceğiz. Çalışmalarımız başladı, en kısa zamanda bitirip halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. Yaptığımız çalışmalarla istiyoruz ki insanımız ilçesiyle gurur duysun. Kalbimize halka ve Hakk'a hizmet aşkını tutkusunu veren Allah'a hamd ediyorum. İlçemiz insanının onurunu sarsmadan, bizlere verilen emanete halellik getirmeden rıza-i ilahi için gece-gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

(OSM-SLH-Y)



12.01.2017 13:30:18 TSI

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